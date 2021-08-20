Томский краеведческий музей получил грант на реализацию проекта о деревянной солдатской синагоге

Завершился грантовый конкурс музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса. Жюри поддержало десять заявок, на каждую из которых выделен грант до 1,4 миллиона рублей. Среди победителей — Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова с проектом «Главное – сохранить! Солдатская синагога в лицах».

Сумма гранта — 1 150 000 рублей. Всего на проект ушло — 1,3 миллиона. Он начнется в сентябре этого года, а закончится — в августе 2022.