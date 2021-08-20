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Главная Стиль жизни Томский краеведческий музей получил грант на реализацию проекта о деревянной солдатской синагоге
Стиль жизни

Томский краеведческий музей получил грант на реализацию проекта о деревянной солдатской синагоге

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Завершился грантовый конкурс музейных инициатив и выставочных проектов Российского еврейского конгресса. Жюри поддержало десять заявок, на каждую из которых выделен грант до 1,4 миллиона рублей. Среди победителей — Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова с проектом «Главное – сохранить! Солдатская синагога в лицах».

Сумма гранта — 1 150 000 рублей. Всего на проект ушло — 1,3 миллиона. Он начнется в сентябре этого года, а закончится — в августе 2022.

«Наш проект о солдатской синагоге и о таком явлении как кантонисты. Мы хотим рассказать об истории строительства здания и создания этой синагоги. Тем более, на сегодняшний день — это единственная в мире деревянная солдатская синагога, — рассказала ТВ2 руководитель и автор проекта, ведущий специалист по экспозиционной и выставочной деятельности ТОКМ Алена Шафер. — Я столкнулась с тем, что здание находится в центре города, о нем много раз писали в средствах массовой информации, но очень мало людей знает, что это вообще такое».

Этот проект — выставка с применением технологии дополненной реальности. На самой выставке разместят фактаж о солдатской синагоге. Материалы собраны совместно с Томской еврейской общиной и Томской областной универсальной научной библиотекой имени А. С. Пушкина. А непосредственно рассказ о детях-кантонистах будет доступен в дополненной реальности. Партнерами Музея стали компания «Rubius» и режиссер Анатолий Скачков, бывший томич, который сейчас живет в Германии. Совместно они занялись тем, что будет в дополненной реальности.

Автор:  Из архива. Синагога в 1910 году.
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