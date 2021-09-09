Томские старшеклассницы поступили в «сибирский Хогвартс»

В новом учебном году в Специализированный учебно-научный центр НГУ (новосибирская физматшкола) поступили 316 школьников из 39 регионов России, а также из Казахстана и Украины. Среди них две старшеклассницы из Томска, сообщает пресс-служба СУНЦ НГУ.

СУНЦ НГУ — физико-математическая и химико-биологическая школа-интернат в новосибирском Академгородке для учеников 9-11 классов. Обучаться здесь могут те, кто прошел трехнедельное обучение в Летней школе на базе СУНЦ и сдал по ее итогам экзамены. А также — победители олимпиад высокого уровня. Среди новых учеников 10 класса «сибирского Хогвартса» в этом году две томички — подруги Софья Козырева и София Пьявко.

«Я только начала учиться в ФМШ, но, кажется, уже влюбилась в это место. Учёба тут непростая, но от того не менее интересная. Очень круто, что здесь работают люди, которые действительно любят свое дело, хотят поделиться с нами знаниями и опытом. У нас еще не начались спецкурсы и проектная деятельность, но я уверена, что это будет очень интересно и познавательно. Это невероятное место, с которым уже связанно огромное количество воспоминаний, людей и событий. Думаю, что дальше будет только интереснее, сложнее и круче», — считает София Пьявко.

Учеба в этой школе отличается от той, что в общеобразовательной. Все старшеклассники, поступившие в СУНЦ, будут учиться по вузовской системе: слушать лекции, работать на семинарах и два раза в год сдавать сессию. Сейчас все занятия проходят очно, а новые ученики уже заселились в интернат.