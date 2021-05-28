Томские путешественники готовятся к экспедиции по следам Крузенштерна и Беллинсгаузена

Маршрут кругосветной экспедиции пройдет по акватории Мирового океана.





Отправление запланировано на 1 июля 2021 года из Кронштадта. Тримаран получит название «Российский океанский путь»/«Russian Ocean Way». Конструкция судна позволяет входить во все яхтенные гавани мира.



В середине июня команда планирует провести обязательное испытание судна в Финском заливе. Как отметил руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, на суше проекту будут оказывать поддержку более 15 специалистов. Научный руководитель экспедиции — почётный Президент РГО, академик Владимир Котляков.



Руководство береговым штабом поручено исполнительному директору Томского отделения РГО Юлии Калюжной. «Мы активно готовимся к отплытию экспедиции: выстраиваем коммуникацию с русскоязычными диаспорами, университетами, географическими обществами по всему миру, чтобы организовать полноценные встречи нашей команды с соотечественниками по всему маршруту кругосветки. Также готовим материалы, рассказывающие о Сибири и туризме в ней. Для нас очень важно показать Россию во всём её многообразии», — отметила Юлия Калюжная.