Томские путешественники готовятся к экспедиции по следам Крузенштерна и Беллинсгаузена

На Ломоносовской верфи в Ленинградской области идет сборка парусного тримарана для уникальной экспедиции Томского отделения РГО «По пути русских кругосветных мореплавателей».
Маршрут кругосветной экспедиции пройдет по акватории Мирового океана.
Отправление запланировано на 1 июля 2021 года из Кронштадта. Тримаран получит название «Российский океанский путь»/«Russian Ocean Way». Конструкция судна позволяет входить во все яхтенные гавани мира.
В середине июня команда планирует провести обязательное испытание судна в Финском заливе. Как отметил руководитель экспедиции Евгений Ковалевский, на суше проекту будут оказывать поддержку более 15 специалистов. Научный руководитель экспедиции — почётный Президент РГО, академик Владимир Котляков.
Руководство береговым штабом поручено исполнительному директору Томского отделения РГО Юлии Калюжной. «Мы активно готовимся к отплытию экспедиции: выстраиваем коммуникацию с русскоязычными диаспорами, университетами, географическими обществами по всему миру, чтобы организовать полноценные встречи нашей команды с соотечественниками по всему маршруту кругосветки. Также готовим материалы, рассказывающие о Сибири и туризме в ней. Для нас очень важно показать Россию во всём её многообразии», — отметила Юлия Калюжная.
Во время экспедиции экипаж собирается в прямом эфире вести «живые» занятия по географии со школьниками и студентами. Уникальная образовательная программа, не имеющая аналогов в мире, называется «Уроки из Океана». Самые активные её участники смогут совершить плавание на тримаране по Балтийскому морю после завершения кругосветки.
Подробнее об экспедиции — на сайте проекта.