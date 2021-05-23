Томские комики вышли в финал шоу «Comedy Баттл»

Стиль жизни

Сразу две томские команды боролись за выход в финал шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. Оценивали выступления участников резидент Comedy Club Демис Карибидис, стендап-комик Андрей Бебуришвили, участник шоу «Импровизация» Дмитрий Позов.

Фото: предоставлено ТНТ

Первым в эфире показали выступление команды комиков «Нам можно». Ее участник Рустам активно занимается стендапом, а Лиза и Дарья — участницы команды КВН «Вояж», созданной на базе факультета журналистики, которые в 2021 прошли в Премьер-лигу КВН.

«В этот раз мы приложили максимум усилий, работа была очень плодотворной. Наша команда решила оставить концепцию номеров, где Рустам объясняет наши шутки, а мы с Лизой показываем короткие миниатюры. В итоге нам удалось показать номер до конца, члены жюри нас не прерывали»,— говорила Дарья Показаньева.

Однако выступление жюри не понравилось. «К сожалению, увы», — прокомментировал Дмитрий Позов.

Фото: предоставлено ТНТ

Дуэт «Сожители» (Дмитрий Кубенин и Евгения Гольц) образовался случайно, когда ребят пригласили принять участие в проекте. Ранее они были участниками сборных команд КВН «Северное сияние» и «Евген и ребята». Ребята были участниками различных телевизионных шоу: от Высшей Лиги КВН до шоу «Импровизация. Команды».

В предыдущем этапе жюри похвалили актерскую игру, но отметили слабое драматическое развитие номера.

«В этот раз в процессе подготовки мы с Женей немного экспериментировали с материалом, приносили продюсерам, как нам казалось, интересные номера, но продюсеры посоветовали нам показать то, чем мы зацепили жюри и зрителей, а именно хорошей актерской игрой и шутками на социально-бытовые темы. В итоге у нас получилась своя некая вселенная, связанная с номером, с предыдущего выпуска. На мой взгляд, этот номер получился лучше всех наших номеров, получилось все от нашей игры, до динамики и шуток, рекомендую к просмотру», — рассказал участник дуэта «Сожители» Дмитрий Кубенин.

Фото: предоставлено ТНТ

В полуфинале они показали номер про возвращение семейной пары из гостей. «Я бы хотел отметить великолепную актерскую игру», — сказал Павел Воля. Андрей Бебуришвили признался, что ему чего-то не хватило, Демис Карибидис также нажал «Нет», судьбу участников предстояло решить Дмитрию Позову.

«Вы сегодня все увидели, что я справедливый и честный даже по отношению к друзьям. Поэтому вы.... в финале», — сказал Дмитрий Позов.

Теперь команде из Томска «Сожители» предстоит в финале побороться за главный приз – 5 миллионов рублей. «У нас уже есть номер, который ждет эфира долгие семь лет. Очень надеюсь, что спустя семь лет он выполнит свою миссию. Я всегда в него верил», — сказал Дмитрий.