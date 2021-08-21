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Главная Стиль жизни Томские аквалангисты выпустили 45 кг карпов в озеро Лебяжье
Стиль жизни

Томские аквалангисты выпустили 45 кг карпов в озеро Лебяжье

ТВ2
ТВ2 ТВ2
51 минуту назад

Аквалангисты томского клуба «Наяда» выпустили в озеро Лебяжье в Шегарском районе 45 килограммов особей карпа.

Ранее клубы «Наяда» и «Зеленый свет» предлагали томичам проголосовать и выбрать место, куда выпустят рыбу - в озеро Лебяжье близ поселка Победа, либо в Кудровское в районе Томскнефтехима. Заранее организаторы закупили 45 килограммов карпов в рыбопитомнике.

«Всем новоиспечённым жителям озера Лебяжье около года. Карпы стоически пережили часовую поездку до озера. Первые 15 минут после выпуска особи были слегка дезориентированы и оставались на мелководье, но со временем пришли в себя и уплыли в более глубокую часть озера. После этого аквалангисты смогли наблюдать с берега, как рыбы начали играть, выпрыгивая из воды то тут, то там. Будем считать, что прыгали они от радости - что им понравился их новых дом», — рассказали в клубе «Наяда».

По словам организаторов акции, финальная цель «операции "Карп"» — пропаганда любительской рыбалки и отдыха.

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