Томская команда юмористов «Сожители» прошла в полуфинал шоу «Comedy Баттл» на ТНТ
Томская команда «Сожители», в состав которой входят Дмитрий Кубенин и Евгения Гольц, вышла в полуфинал шоу «Comedy Баттл» на ТНТ.
Дуэт «Сожители» образовался случайно, когда ребят пригласили принять участие в проекте.
«Мы были очень рады, что прошли в следующий этап, чувствовали, что выполнили свой долг, потому что не рассматривали вариант вылета из проекта после первого этапа. Мы обрадовались, что наш юмор понравился, что понравились мы, что члены жюри отметили нашу актерскую игру. Но в тот же момент мы понимали, что впереди предстоит очень много работы, что это только первый шаг в этом проекте, что ставки повышаются. Нам наше выступление во втором этапе шоу очень понравилось, понравилось как нас принял зал и как оценил Павел Воля», — рассказал участник дуэта «Сожители» Дмитрий Кубенин.
По словам дуэта «Сожители», подготовка ко второму этапу проходила в номере гостиницы, ребята придумывали и писали номера, потом приносили их продюсерам. На втором этапе участники дуэта шутили на взаимоотношения между членами семьи.
В ходе полуфинала выступление комиков оценивали стендап-комик Алексей Щербаков, юморист Алексей Смирнов и телеведущий Дмитрий Шепелев. После выступления в жюри разгорелся спор. Судьи оценили задумку номера и актерскую игру томских юмористов, но Алексею Щербакову не хватило развития конфликта в номере.
«Мне понравилась тема, мне кажется, что это классная идея. Я говорю: Да», — сказал Дмитрий Шепелев. «Я тоже говорю: Да», — сказал Алексей Смирнов, добавив, что мог бы пригласить ребят на разогрев перед своим выступлением.
Дмитрий и Евгения давно и серьезно занимаются развитием юмористического движения в Томске и за его пределами. Ранее они были участниками сборных команд КВН «Северное сияние» и «Евген и ребята». Ребята были участниками различных телевизионных шоу: от Высшей Лиги КВН до шоу «Импровизация. Команды».
Шоу «Comedy Баттл» появилось в 2011 году и насчитывает уже 11 сезонов. Главный приз в этом сезоне — пять миллионов рублей.
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