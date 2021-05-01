Томская команда юмористов «Сожители» прошла в полуфинал шоу «Comedy Баттл» на ТНТ

Дуэт «Сожители» образовался случайно, когда ребят пригласили принять участие в проекте.





«Мы были очень рады, что прошли в следующий этап, чувствовали, что выполнили свой долг, потому что не рассматривали вариант вылета из проекта после первого этапа. Мы обрадовались, что наш юмор понравился, что понравились мы, что члены жюри отметили нашу актерскую игру. Но в тот же момент мы понимали, что впереди предстоит очень много работы, что это только первый шаг в этом проекте, что ставки повышаются. Нам наше выступление во втором этапе шоу очень понравилось, понравилось как нас принял зал и как оценил Павел Воля», — рассказал участник дуэта «Сожители» Дмитрий Кубенин.





По словам дуэта «Сожители», подготовка ко второму этапу проходила в номере гостиницы, ребята придумывали и писали номера, потом приносили их продюсерам. На втором этапе участники дуэта шутили на взаимоотношения между членами семьи.