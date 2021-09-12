Томская осень почти окраин. Фотографии и плейлист

Осень считается музой для творческих людей — поэтов, писателей, художников и музыкантов. Яркие оттенки желтого и красного, свежие от дождя тротуары, медленные листопады и солнечное небо. Есть в этом особая вдохновляющая романтика, не поспорить. Университетская роща — будто в золоте, на Лагерном — пейзажи, как этюды маслом, а томские скверы — так и веют пушкинским настроением.

Но это ближе к центру города. А что, если пойти гулять подальше от него? Почти на окраины. В сегодняшней фотоподборке мы покажем вам осень маленьких улиц Томска. Потому что даже там можно найти вдохновение и увидеть что-то привлекательное. А чтобы вы еще больше погрузились в сентябрьский вайб, предлагаем плейлист осенних песен советских и российских рок-музыкантов.