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Стиль жизни

Томская осень почти окраин. Фотографии и плейлист

ТВ2 Полина Диденко

Осень считается музой для творческих людей поэтов, писателей, художников и музыкантов. Яркие оттенки желтого и красного, свежие от дождя тротуары, медленные листопады и солнечное небо. Есть в этом особая вдохновляющая романтика, не поспорить. Университетская роща будто в золоте, на Лагерном пейзажи, как этюды маслом, а томские скверы так и веют пушкинским настроением.

Но это ближе к центру города. А что, если пойти гулять подальше от него? Почти на окраины. В сегодняшней фотоподборке мы покажем вам осень маленьких улиц Томска. Потому что даже там можно найти вдохновение и увидеть что-то привлекательное. А чтобы вы еще больше погрузились в сентябрьский вайб, предлагаем плейлист осенних песен советских и российских рок-музыкантов.

 

 

 

 

 

И все-таки... Почти классика группы ДДТ тоже должна быть здесь, для настроения:
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