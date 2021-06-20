Томский дуэт «Сожители» выступил в финале «Comedy Баттл» на ТНТ

Дмитрий и Евгения давно и серьезно занимаются развитием юмористического движения в Томске и за его пределами. Ранее они были участниками сборных команд КВН «Северное сияние» и «Евген и ребята». А также участвовали в различных телевизионных шоу: от Высшей Лиги КВН до шоу «Импровизация. Команды».

По словам дуэта «Сожители», подготовка к последнему этапу шла в штатном режиме. Ребята, во время подготовки, не делали специальных акцентов на том, что они готовятся к финалу. С самого начала участия в шоу, у ребят было две цели: пройти отбор и в случае попадания в проект дойти до финала. Обе цели им успешно удалось реализовать, покорив членов жури.

«Для финала мы выбрали номер, который был написан достаточно давно. Это наш квновский номер, мы его придумали, когда еще играли в КВН, но для «Comedy Баттла» мы изменили концовку и ход номера. Я всегда считал, что это один из наших самых сильных номеров, и он мне безумно нравился. Я всегда говорил, что рано или поздно этот номер должен дойти до телевизора, собственно это время наступило на телеканале ТНТ в шоу «Comedy Баттл», - рассказал участник дуэта «Сожители» Дмитрий Кубенин.