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Стиль жизни

Привет из Томска! Какие открытки рисуют современные художники

ТВ2 Татьяна Бемлер

Помните, как выглядит Томск на открытках? Большинство из вас сейчас, наверняка, представили советскую серию 80-х годов с фотографиями города. А ведь сейчас очень много красивых современных открыток. Что на них изображено? Кто и как создает эти иллюстрации? Узнаете прямо сейчас. Мы пообщались с несколькими томскими авторами – художниками и фотографами – и полюбовались новыми открытками старого города.

Анна Кузнецова рисует в кафе больше часа в ожидании нашей встречи. Это отдельное удовольствие – просто рисовать, когда не нужно прерываться на «покушать», «поиграть» или «погулять», говорит дизайнер-архитектор в декрете. Свою первую графическую серию открыток Анна выпустила во время локдауна. Она называется «Я не выхожу из дома».

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Серия "Я не выхожу из дома" Анны Кузнецовой -
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Однажды дизайнер-архитектор вдруг очень захотела увидеть дом Хомича и нарисовала его. Рисунок получил в сети большой отклик, так что Анна решила продолжить тему деревянных домов в своем стиле. Получилась серия открыток.

– На любой дом можно смотреть под разными углами. Я объединяю сразу несколько ракурсов в один. Чтобы получилась такая картинка, желательно видеть всю конструкцию и понимать ее. Сначала построил, потом равномерно исказил вместе со всей формой. Это не просто выдуманные линии. Для того, чтобы все было гармонично, я набираю разные референсы – фотографии из сети. Некоторых домов с моих открыток уже не существует. Как-то написал жилец дома: «я там жил до 17 лет, дома уже нет. Нарисуй?». В сети нашла буквально полтора ракурса, пришлось что-то додумывать. А иногда ракурсов куча, но просто очень сложная конструкция, как, например, крыши у дома с драконами или российско-немецкого дома.
Анна Кузнецова, художник, дизайнер-архитектор
Анна Кузнецова, художник, дизайнер-архитектор

К созданию открыток подключился и муж Анны – дизайнер по верстке: на нем – техническая часть, на ней – творческая. Рисует художница на айпаде. Говорит, очень удобно: не нужно носить с собой кучу маркеров и карандашей. Еще один бонус диджитал-технологий – дома можно «оживлять».

С каждым из этих домов у Анны связана своя история: на один она любовалась в детстве, в другом жил друг, третий художница помогала восстанавливать Елене Изофатовой.

Фото: 
Автор: 
Анна Кузнецова -
Анна Кузнецова -
Анна Кузнецова -
Анна Кузнецова -
Анна Кузнецова -
Анна Кузнецова -

Деревянные дома делают Томск теплым и уютным, считает Анна. В этом с ней согласен ее учитель – Борис Перцев. Любимое место города известного томского художника – улица Белая.

– Больше всего люблю гулять в районе Белого озера, особенно по Белой улице. Одно- и двухэтажные домики, которые строили для себя купцы, откликаются в наших душах. Гуляешь там и тебе уютно, потому что это – «человеческий масштаб», мы все можем хорошо рассмотреть. А на современных широких проспектах только строем маршировать под гимны. Томск – город для графика. Здесь всегда есть, что рисовать.
Борис Перцев, художник
Борис Перцев, художник

На открытках Бориса Перцева Томск – в акварельных сюжетах. Здесь и улицы, и храмы и, конечно, знаковые места: университет, мэрия, булыжная мостовая на Бакунина. Много сюжетов с Томском заказывают те, кто давно уехал отсюда, рассказывает Борис Николаевич.

Фото: 
Автор: 
Борис Перцев -
Борис Перцев -
Борис Перцев -
Борис Перцев -
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– Была история, например, когда женщина заказала нарисовать для ее матери, которая давно живет в другом городе, площадь Батенькова 70-х годов. А я только в 1984 году сюда приехал. Она мне описала на словах, фотографии прислала, я нарисовал два варианта. Взяла оба, сказала, маме очень понравилось. Люди просят нарисовать места, которые им дороги с детства: улочки старые, двор, на Спичке церковь вот попросили. Я там сам ни разу не был, вот, надо доехать, посмотреть. Это – интересно. Часто просят повторить сюжет. Но в акварели ведь точную копию не сделаешь. Можно повторить настроение.
Борис Перцев, художник
Борис Перцев, художник

Для весеннего настроения Борис Перцев выпустил серию открыток с томскими цветами. Наш город – это же не только архитектура и деревянное зодчество, говорит Борис Николаевич. И приятные воспоминания дарят не только прогулки.

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Борис Перцев -
Борис Перцев -
Борис Перцев -

Томского художника-иллюстратора Татьяну Милякову в Томске привлекают не главные улицы и достопримечательности, а скорее скрытые от посторонних глаз дворики и укромные уголки, о которых не каждый знает.

– Сначала хочется рисовать все красивое: знаковые дома, известные места города. А потом ты ищешь вдохновение в чем-то необычном, незаметном на первый взгляд: обращаешь внимание на детали, сочетание цветов, композицию. Это же и азарт исследователя – ты идешь мимо, находишь сюжеты. И через рисование это место становится немножко твоим. Я, например, обожаю дворик «Тысячи мелочей»: если завести человека с закрытыми глазами внутрь, он, скорее всего, не сразу догадается, что это пассаж Второва. Еще люблю рисовать наши водоразборные будки – уникальные объекты: красивые, аккуратненькие. Нигде их больше не встречала. Очень хочу сделать серию открыток с ними.
Татьяна Милякова, художник-иллюстратор
Татьяна Милякова, художник-иллюстратор
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Автор: 
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Татьяна Милякова -
Татьяна Милякова -
Татьяна Милякова -
Татьяна Милякова -

Татьяна – дважды победитель всероссийского конкурса открыток от издательского дома «Марка», который печатает почтовые карточки и марки с советского времени. На одной из своих работ томский иллюстратор нарисовала, как она с детьми несет домой елку.

Татьяна Милякова
Татьяна Милякова

– Для открыток я выбираю такие иллюстрации, от которых становится тепло на душе. Есть серия о Томске, основанная на живых зарисовках, которые я делала с натуры. Есть – вымышленные сюжеты и те, что рисовала по референсам. Мне кажется, как это создавалось – не главное. Открытка, в первую очередь, должна дарить радость.
Татьяна Милякова, художник-иллюстратор
Татьяна Милякова, художник-иллюстратор

Теплые чувства дарят и открытки из серии Татьяны Миляковой «Томск согревает». Целью этих сюжетов было показать, как по-разному может согревать наш город. Большинство работ художницы выполнены в технике скетчинга – это быстрые зарисовки, которые сохраняют живые линии и яркое впечатление от натуры.

Фото: 
Автор: 
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Татьяна Милякова -
Татьяна Милякова -
Татьяна Милякова -
Татьяна Милякова -

Томичи могли бы рассылать теплые приветы в открытках чаще, считает фотограф Ольга Земцева. Тогда о нашем городе узнали бы больше людей. Чтобы у студентов скорее появилось такое желание, Ольга пару месяцев назад стала делать открытки не в классическом, а в более молодежном варианте.

– Сначала я сама рисовала эскизы, потом подключилась моя сестра – художник-дизайнер. Она накладывает рисовки на мои фотографии – то есть рисует поверх изображения. Если смотреть на готовый вариант через монитор, кажется, что это фото. А когда вживую видишь открытку, возникает ощущение, будто нарисовано акварелью.
Ольга Земцева, фотограф
Ольга Земцева, фотограф
Автор:  Ольга Земцева
Автор:  Ольга Земцева

Есть у Ольги открытки с обычными рисованными сюжетами, есть – в стиле карточек Полароид, а есть – с вырезками в форме сердца. Такие, рассказывает фотограф, часто берут студенты для эффектных фотографий в Инстаграм. Те, кто хотят передать родным и близким дух старого города – берут открытки с архитектурой и зодчеством.

– Томск заслуживает, чтобы ему признавались в любви. Почему, например, в Питере это так открыто делают, а у нас нет? Мы тоже можем. И открытки – один из способов. В ближайшее время я планирую сделать серии с томскими университетами и гид по необычным томским местам. Потому что, к моему удивлению, некоторые томичи, которые даже родились здесь, многого не знают о родном городе.
Ольга Земцева, фотограф
Ольга Земцева, фотограф
Фото: 
Автор: 
Ольга Земцева -
Ольга Земцева -
Ольга Земцева -
Ольга Земцева -
Ольга Земцева -
Ольга Земцева -

Пожалуй, сам мог бы стать гидом по необычным местам нашего города известный томский художник Борис Фомин. Он в Томске родился и вырос. Много ходит пешком по улицам города. С детства рисует зеленые парки и знаменитое томское кружево. Первым опытом художника в создании открыток стала серия «Томский модерн». Борис  нарисовал больше десятка деревянных домов в стиле модерн, которые, кстати, в России можно встретить лишь в нескольких городах.

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tommygifts.ru, художник - Борис Фомин. Серия - "Томский модерн" -
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Борис Фомин, серия "Зимний Томск" -
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–  Моя любимая серия – открытки, которые печатались на дереве. Там были изображены коллажи из деревянных и каменных домов. Еще люблю сюжет с трамваем на Советской. Вроде в нем нет ничего особенного, а такая теплая картинка получилась.
Борис Фомин, художник
Борис Фомин, художник
Автор:  Борис Фомин
Автор:  Борис Фомин

Теплые и милые картинки Томска создает и Анастасия Еременко. Но на открытках томского фотографа и иллюстратора главным героем становится не город, а котики. В рамках проекта «Истории с хвостиком» они много путешествуют, но всегда не прочь прогуляться и по улицам Томска. Посткроссеры со всего мира знают про сибирского иллюстратора и ставят себе в wish-листы открытки с томскими котиками.

— Котиков любят все. А если серьезно, образ появился случайно. Я тогда работала в журнале «Серебряный кофе», готовила задания для регулярного теста. И захотелось придумать какого-то персонажа, который появлялся бы из номера в номер. Сразу подумалось — черный кот. Я всегда очень хотела черного кота. Мне нравились большеголовые, смешные, черные котята. Так и сформировался образ персонажа. Потом у него появилась подружка. С котиками и жить веселей. Они и мечты помогают исполнять. Вот я давно хотела побывать в Италии. И даже стала котов своих туда отправлять: они плавали на гондолах в Венеции, гуляли на фоне домиков Тосканы. И совсем скоро я туда поехала. Все было как на открытках. Сработало! Причем, не только у меня. Люди часто берут открытки с теми сюжетами, которые иллюстрируют их мечту. И все сбывается. Я, конечно, понимаю, что человек сам стремится к ее исполнению, но верю в визуализацию. Мне приятно, что я хоть чуть-чуть приложила к этому руку.
Анастасия Еременко, иллюстратор и фотограф
Анастасия Еременко, иллюстратор и фотограф
Фото: 
Автор: 
Анастасия Еременко -
Анастасия Еременко -
Анастасия Еременко -
Анастасия Еременко -
Анастасия Еременко -
Анастасия Еременко -

В этом материале мы, конечно, не смогли познакомить вас со всеми авторами, которые рисуют и фотографируют тот Томск, что мы видим на открытках. Поэтому если вы вдруг решите послать родным, друзьям и знакомым открытку с видами нашего города, продолжайте изучать эту тему самостоятельно. 

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