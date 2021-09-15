Томичка вышла в полуфинал проекта «Ты супер!» на НТВ

Мария Худяшова из Томска вышла в полуфинал международного музыкального проекта «Ты супер!» на телеканале НТВ. Девушке 19 лет. Она — второй ребенок из семи, у нее есть три сестры и три брата. В семье поют практически все, сама Мария пришла в вокал в шесть лет. Год назад девушка окончила Томский государственный лицей, сейчас учится на первом курсе филологического факультета ТГУ и продолжает участвовать в музыкальных мероприятиях.

Традиционно в проекте «Ты супер!» принимают участие талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях. Впервые с момента запуска участниками сезона стали дети из семей, в которых воспитываются пять и более детей. В этом сезоне выступает 51 юный артист из 27 регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Узбекистана.

Поддерживают, оценивают и наставляют конкурсантов народный артист России Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьёв и поэтесса, композитор и певица Ирина Дубцова. Во время выступления Марии Худяшовой все четыре члена жюри нажали зеленую кнопку, это значит, что девушка проходит дальше.

«Когда ты вышла, еще не запела, мне уже хотелось нажать кнопку. За то, как ты вышла. А потом я поняла, что у тебя такие офигенные огромные голосовые возможности. И я не про диапазон, а про возможности и умение ими пользоваться, этими способностями.«...» Ты сама все про себя знаешь. Ты знаешь, чего хочешь. Это чувствуется и в вокале, и в движениях. Я могу сказать тебе только, что ты молодец и идешь правильной дорогой», — сказала девушке Ирина Дубцова.

Немного иное мнение у Дианы Арбениной. Она призналась, что до последнего не хотела нажимать кнопку:

«Я вижу очень хорошие вокальные данные, но нафига все это — я ничего не поняла. Понимаете, Маша, вы сейчас так самоуверенны, что за этим пропадает смысл. Сцена — это, по большому счету, голгофа. Дубцова выходит и начинает просто рыдать на ней, не показывая своих слез. То, что вы сегодня показали — вы взрослый человек, поэтому я обращаюсь к вам абсолютно по-взрослому, извините, если чуть-чуть жестко. Понимаете, надо все-таки более тактично относиться к сцене. Мы все ее обслуживаем — и Крутой, и я, и Воробьев, и Дубцова, и все. Потому что она главнее, чем мы», — объяснила Диана.