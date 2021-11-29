Томичи могут принести вещи на гаражную распродажу в котокафе

В томском котокафе 19 декабря пройдет гаражная распродажа, но принести одежду, бижутерию и другие вещи для распродажи можно уже сейчас, сообщило Cat Space в своей группе ВКонтакте. Вырученные от продажи деньги пойдут на помощь животным.

«19 го декабря в воскресенье, на весь день наше котокафе превратится в пространство полное крутой одежды, бижутерии, книг и кучи другого разного добра. Так, мы дадим вторую жизнь вещам, поговорим об осознанности в наш век перепотребления, поможем котикам», — написали организаторы.

По их словам, приносить для распродажи можно одежду в хорошем состоянии, украшения и аксессуары (бижутерия, платки и шарфы, очки, пояса и ремни, сумки, браслеты, кулоны, серьги и другое), косметику, но она должна быть новой, либо пригодной для гигиеничного использования, например, духи, лаки для ногтей, средства для волос. Также сгодится всё для дома и декора - фоторамки, свечи, посуда, пазлы, настольные игры, предметы интерьера, декоративные вазы, плечики, вешалки, шкатулки для хранения; канцелярия, товары для творчества, новые блокноты, фотоальбомы. Организаторы отмечают, что все товары должны быть новыми или в хорошем состоянии, быть чистыми и не требовать ремонта.

Принести вещи в котокафе можно в рабочее время с 12 до 22 часов (все дни, кроме понедельника) до 12 декабря включительно.