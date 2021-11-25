Томичи могут посетить мастер-классы кузнеца Виктора Хохлова в Зоркальцево

Мастер-класс Виктора Хохлова по ковке прошел 20 ноября в природном парке «Околица». Дети и взрослые смогли узнать, как изготавливать цветок из цилиндрической трубки. Подробнее — в нашем сюжете.

«На железе должны мозги повернуться, а то гонятся за деньгами и делают потом что попало», считает потомственный кузнец Виктор Хохлов. Его дед занимался кузнечным делом, затем и Виктор заинтересовался железом. По молодости ковал скобы и крючи, но это быстро надоело мастеру. И тогда он начал создавать необычные работы у себя в мастерской, участвовать в конкурсах-выставках, украшать город. Долгое время кузнец прожил возле железной дороги, именно поэтому его привлек стиль стимпанк. В этом стиле выполнена шляпа, которую кузнец часто надевает перед началом работы. Также Виктор любит изготавливать средневековое оружие, доспехи, различные механизмы и скульптуры.

С этой осени кузнец Виктор Хохлов проводит мастер-классы в природном парке «Околица». На мастер-классе вы познакомитесь с процессом создания цветов из железа, подковы на удачу и сможете самостоятельно изготовить монету на память.