Томичи полюбили «Фитнес»: какие фильмы и сериалы смотрят в регионе

По данным анализа, пользователи из Томской области предпочитают иностранные боевики, детективы и фантастику, на которые в общей доле просмотров приходится 62%. Самым популярным у зрителей стал фильм Джеффа Фаулера «Соник в кино».

Жители Томской области чаще смотрят зарубежное кино, а среди сериалов выбирают российский контент, — к такому выводу пришли специалисты МегаФона, когда проанализировали статистику просмотров сервиса МегаФон ТВ среди своих абонентов.

В тройку лидеров также вошли кинокартины «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером и «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом. Среди российских фильмов томичи чаще всего смотрели военно-историческую драму «Ржев».





В выборе сериалов зрители отдали предпочтение отечественной многосерийной комедии «Фитнес» о спортклубе и его сотрудниках. Ее посмотрел каждый третий пользователь сервиса МегаФон ТВ в регионе.

