Томичи полюбили «Фитнес»: какие фильмы и сериалы смотрят в регионе

Жители Томской области чаще смотрят зарубежное кино, а среди сериалов выбирают российский контент, — к такому выводу пришли специалисты МегаФона, когда проанализировали статистику просмотров сервиса МегаФон ТВ среди своих абонентов.
По данным анализа, пользователи из Томской области предпочитают иностранные боевики, детективы и фантастику, на которые в общей доле просмотров приходится 62%. Самым популярным у зрителей стал фильм Джеффа Фаулера «Соник в кино».
В тройку лидеров также вошли кинокартины «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером и «Достать ножи» с Дэниелом Крейгом. Среди российских фильмов томичи чаще всего смотрели военно-историческую драму «Ржев».
В выборе сериалов зрители отдали предпочтение отечественной многосерийной комедии «Фитнес» о спортклубе и его сотрудниках. Ее посмотрел каждый третий пользователь сервиса МегаФон ТВ в регионе.
Также среди фаворитов сериалы «Содержанки» и «Гранд». А самыми популярными зарубежными многосерийными лентами в период самоизоляции у жителей Томской области стали легендарные «Друзья», «Игра престолов» и «Папик».
В целом, среди жанров лидируют драмы, комедии, фантастика и анимационные фильмы для детей. Среди мультфильмов маленькие томичи особенно полюбили «Машу и медведя».
— Ограничения, связанные с пандемией, вызвали повышенный интерес пользователей к онлайн-кинотеатрам, — комментирует директор Томского отделения МегаФона Андрей Ким. — В Томской области на 13% увеличилась доля аудитории нашего приложения МегаФон ТВ по сравнению с прошлым годом. При этом те абоненты, кто пользуется тарифной линейкой #БезПереплат, могли смотреть популярные фильмы и сериалы без ограничения трафика.
В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.
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