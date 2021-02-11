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11 февраля,
2021
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Стиль жизни

Томичи могут сделать предложение в эфире центрального канала

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Если вы как раз сейчас раздумываете над тем, как предложить руку и сердце возлюбленной (-му), можете сделать это прямо с центрального канала. Такой оригинальный способ предлагает телеканал «Пятница». В рамках нового сезона реалити-шоу «Четыре свадьбы» запустили сервис «РРРаз — и в ЗАГС!». Воспользоваться им может любой желающий. 

Томичи могут сделать предложение в эфире центрального канала
Фото: скриншот с сайта проекта

Для этого нужно записать видео с предложением длиной не более 30 секунд, загрузить его сюда и оставить адреса Instagram-аккаунтов – свой и возлюбленной (-го). Самые оригинальные признания попадут в эфир. А чтобы адресат не пропустил этот момент, он заранее получит уведомление в Instagram с призывом включить «Пятницу», чтобы услышать важное для него сообщение. 


Как обещают на сайте проекта, участников ждет фонтан эмоций и безоговорочное «да». 

Томичи могут сделать предложение в эфире центрального канала
Фото: скриншот с сайта проекта
Томичи могут сделать предложение в эфире центрального канала
Фото: скриншот с сайта проекта

Видео пользователей с предложением руки и сердца будут появляться в формате сторис в выпусках реалити-шоу «Четыре свадьбы», которое выходит по четвергам.


Предложение в эфире можно сделать до конца февраля. 

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