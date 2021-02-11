Томичи могут сделать предложение в эфире центрального канала

Если вы как раз сейчас раздумываете над тем, как предложить руку и сердце возлюбленной (-му), можете сделать это прямо с центрального канала. Такой оригинальный способ предлагает телеканал «Пятница». В рамках нового сезона реалити-шоу «Четыре свадьбы» запустили сервис «РРРаз — и в ЗАГС!». Воспользоваться им может любой желающий.
Фото: скриншот с сайта проекта
Для этого нужно записать видео с предложением длиной не более 30 секунд, загрузить его сюда и оставить адреса Instagram-аккаунтов – свой и возлюбленной (-го). Самые оригинальные признания попадут в эфир. А чтобы адресат не пропустил этот момент, он заранее получит уведомление в Instagram с призывом включить «Пятницу», чтобы услышать важное для него сообщение.
Как обещают на сайте проекта, участников ждет фонтан эмоций и безоговорочное «да».
Фото: скриншот с сайта проекта
Фото: скриншот с сайта проекта
Видео пользователей с предложением руки и сердца будут появляться в формате сторис в выпусках реалити-шоу «Четыре свадьбы», которое выходит по четвергам.
Предложение в эфире можно сделать до конца февраля.