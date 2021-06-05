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05 июня,
2021
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Стиль жизни

Томичи могут принять участие в Национальной молодежной Литпремии

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Стартовал прием заявок на участие в Национальной молодежной Литературной премии. Продемонстрировать свой талант могут поэты, прозаики и сценаристы. Обязательное условие – автор должен писать на русском языке. Возраст участников: от 18 до 35 лет.

Томичи могут принять участие в Национальной молодежной Литпремии
Фото: pixnio.com

В премии Роскультцентра семь номинаций: «Остросюжетный роман», «Фэнтези», «Фантастика», «Поэзия», «Комиксы», «Детская книга», «Нонфикшн». Плюс специальная номинация – «Электронная книга».  На соискание премии могут претендовать как неизданные произведения, так и ранее опубликованные работы, в том числе самиздат.


Заявку можно подать здесь до 23 августа 2021 года. Подробнее об условиях конкурса можно прочитать на сайте Роскультцентра


Экспертный совет, в который войдут литераторы, редакторы, издатели, литературные критики, деятели культуры и искусства и опытные педагоги, отберут по пять финалистов в каждом направлении. Награждение состоится в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума с 11 по 13 ноября. У победителей будет возможность заключить авторский договор с издательствами-партнерами Премии.

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