Томичей приглашают вступить в котоклуб

Мы хотели названием подчеркнуть главную идею, — пишут организаторы на странице сообщества. — Мотоклубы обычно ассоциируются с небольшим сообществом человек, которые хорошо друг друга знают, готовы помочь своему члену советом или делом. Этим людям просто интересно проводить время вместе или встречаться на одних и тех же мероприятиях. Это сплоченный коллектив или хотя бы знакомые между собой единомышленники.