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02 сентября,
2020
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Стиль жизни

Томичей приглашают вступить в котоклуб

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Если вы — владелец кота или планируете им стать, присоединяйтесь к новому клубу. Организаторы — любители усатых и полосатых — считают, что владельцы кошек должны быть одним сообществом, общаться и делиться друг с другом опытом. И касается это не только тех, у кого живут породистые питомцы, но и простые Мурки и Васьки.  

Томичей приглашают вступить в котоклуб
Фото: из официальной группы котоклуба vkontakte

Мы хотели названием подчеркнуть главную идею, — пишут организаторы на странице сообщества. — Мотоклубы обычно ассоциируются с небольшим сообществом человек, которые хорошо друг друга знают, готовы помочь своему члену советом или делом. Этим людям просто интересно проводить время вместе или встречаться на одних и тех же мероприятиях. Это сплоченный коллектив или хотя бы знакомые между собой единомышленники.

На встречах котоклуба будут проходить мастер-классы, лекции и открытые разговоры. Тема первой встречи, которая пройдет 8 сентября — агрессивное поведение, особенности характера и взаимоотношения с питомцем. Встречи клуба любителей кошек, пишут организаторы на странице сообщества ВКонтакте, планируются раз в две недели. Нужна предварительная договоренность: можно зарегистрироваться или написать сообщение в группу котоклуба ВКонтакте. С вами свяжутся и расскажут, как попасть на встречу.  

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