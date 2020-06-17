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17 июня,
2020
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Томичей приглашают на кастинг в последний сезон шоу «ТАНЦЫ»

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Томичей приглашают на кастинг в последний сезон шоу «ТАНЦЫ», который пройдет 19 июня в Новосибирске.


Для участия в кастинге нужно заполнить анкету или позвонить по телефону 8 (996) 382-38-02. Возможен и онлайн-кастинг, инструкция опубликована здесь. Участие могут принимать лица от 16 до 35 лет.

Томичей приглашают на кастинг в последний сезон шоу «ТАНЦЫ»

«Танцы» — телевизионное шоу, стартовавшее в августе 2014 года. Участники проекта борются за звание лучшего танцовщика России. В качестве хореографов-наставников выступают Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова.


Ранее несколько томских танцовщиков успешно прошли первые этапы кастингов, однако в окончательный состав команд не попадали.

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