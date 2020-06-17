Томичей приглашают на кастинг в последний сезон шоу «ТАНЦЫ», который пройдет 19 июня в Новосибирске.





Для участия в кастинге нужно заполнить анкету или позвонить по телефону 8 (996) 382-38-02. Возможен и онлайн-кастинг, инструкция опубликована здесь. Участие могут принимать лица от 16 до 35 лет.