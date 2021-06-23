Томичи могут помочь бездомным кошкам

Мы продолжаем проект помощи бездомным животным. Наша виртуальная выставка для тех, кто хочет завести котика и тех, кто породистым усатым полосатым предпочитает обычных, но не менее милых и ласковых. Если вы ищете верного друга, присмотритесь к этим котам, кошкам и котятам. Они были подобраны волонтерами и находятся на временной передержке. По любому из питомцев обращаться к Ларисе Прохоровой: 89138616797. Если вы не можете взять кошку, но хотите помочь бездомным животным, подарите им пакетик корма. Пройдите по этой ссылке, купите любой товар в интернет-магазине «ZOOферма» и он будет передан волонтерам, на содержании которых находятся животные. Через две недели мы предоставим фотоотчет и имена всех, кто помог накормить животных на передержке в частных приютах.

Этой черно-белой симпатяге два месяца. Очень активная кошечка, с интересом познает мир. Приучена к лотку. Ждет заботливых хозяев. Желательно с благоустроенной квартирой, где нет других животных.

Котику три месяца. Умный и активный, стремится поймать все, что оказывается в его поле зрения. В еде не прихотлив, но радостно виляет хвостом, когда чувствует, что в миске его ждет мясо. К лотку приучен.

Ласковая трехмесячная кошечка. Умеет слушать собеседника, подставляет спинку, когда ее гладят. С ней рядом комфортно и уютно. Очень аккуратная, кушает только из тарелочки. К лотку приучена.

Этой кошечке с необычным окрасом два месяца. Волонтеры нашли ее, спртанную в плотном пакете, и временно пристроили в приют. Очень нежная, тихая и ласковая девочка. Освоила лоток. Ждет добрых и заботливых хозяев.

Любознательная и подвижная полосатая малышка ждет верного друга-человека. Ей два месяца. Активная, как все котята. Хороший аппетит. К лотку приучена.

Знакомьтесь, это Тоша. Брутальный шикарный кот шести лет. Ест все, но предпочитает все же домашнюю пищу. Лоток знает хорошо. Волонтеры рекомендуют брать Тошу в семью без питомцев.

Кот Томас — крупный и красивый котик. Ему полгода. Он очень активный и веселый, любит игры и внимание. Питается готовыми кормами, прекрасно знает лоток. Имеет сертификат на большую скидку на кастрацию.

Это — Яшма, ей примерно 9 месяцев. Она стерилизована, привита, знает лоток на 5+. Как говорят волонтеры, кошка обладает магическими свойствами: если вы пришли домой уставшим, она садится на колени и снимает всю негативную энергию, которая была накоплена в течение дня. Кошечка будет надежным оберегом для своего хозяина. Вы забудете про стрессы и плохое настроение.

Шикарная кошка по кличке Баунти. Ей примерно 9 месяцев, стерилизована, привита. К лотку приучена. Грациозная, вальяжная, спокойная, уравновешенная. Если вы любите питомцев, которых можно брать на руки и гладить, то эта та самая кошка. Она любит сидеть на руках у человека. Отлично ладит с детьми. Отдается только в квартиру.

Этого красавца зовут Кеша. От него отказалась хозяйка, потому что не было денег на его лечение. Сейчас со здоровьем кота все в порядке. Кеша — метис шотландского вислоухого скоттиш фолда. Весит около шести килограммов. Ласков и нежен с человеком, но не терпит других животных. Кастрирован, вакцинирован, от паразитов обработан. Лоток знает на «отлично». Кушает сухой корм, очень любит паштет на завтрак.

Годовалая кошечка. Ласковая и умная. В еде не прихотливая. К лотку приучена. Ждет заботливого хозяина, которому станет верным другом.

Ангелина. Ей около года. Найдена на улице. Стерилизована, питается готовыми кормами. Кошка очень активная, веселая, игривая. При этом видно, что воспитанная. Пользуется двумя лотками.

Котику около года. У него хороший аппетит и спокойное поведение. Кушает все. К лотку приучен. Кастрирован. Постоянно смотрит в окно, ждет, когда за ним придет верный друг.

Эта кошечка несколько дней лежала в подъезде на ступеньках. Там ее и подобрали волонтеры. Они очень надеются, что девочка попадет в добрые руки и поверит людям. Ей около двух месяцев. Ведет себя очень скромно.

Дружелюбный и общительный котик. Ему примерно 8 месяцев. Очень игривый и общительный. Если вы — человек активный, то этот питомец с радостью составит вам компанию в любом деле. Приучен к лотку, кушает все.

Говорят, трехцветные коты приносят счастье. И эта кошечка — не исключение. Ей всего полтора месяца, она уже — борец. При рождении потеряла маму, но выжила. Кушает самостоятельно, к лотку приучена. Ласковая, мурлычет, когда ее гладят.

Эту молодую кошечку нашли на улице. Не смотря на это, она не боится людей и любит ласку. Девочка ласковая и спокойная. Если вы не любите, когда питомцы крушат все вокруг, то эта кошка — та, что вам нужна. Лоток знает на 5. Кушает все. Стерилизована.

Снежка подкинули в подъезд, где его подобрали волонтеры. Котику примерно 7-8 месяцев. Он ласковый и доброжелательный. Обработан от паразитов. Имеет хороший аппетит, приучен к лотку.

А это — Бантик. Ему около девяти месяцев. Был подброшен в подъезд. Котик очень игривый, с удовольствием бегает за бантиками, перышками и другими игрушками. Кастрирован. Ходит в лоток.

Белоснежная красотка ждет своего хозяина. Ее подбросили в подъезд, откуда забрали на передержку волонтеры. Кошечка молодая, но глухая. Ей нужен заботливый хозяин. За доброту и внимание она отплатит лаской и верностью. Стерильная. Лоток знает.

Кошечке полтора месяца. Очень доброжелательная и ненавязчивая. Ест все, что предложат. Хорошо знает лоток. Ждет добрых и заботливых хозяев.

Котику около года. Сейчас живет в подъезде. Ласковый, контактный, просится на ручки. Аппетит отменный. К лотку надо будет приучать. Кастрировать можно будет с хорошей скидкой. Волонтеры помогут первое время с кормом и наполнителем для туалета.

Этого котика нашли в подъезде. Он только привыкает к людям. Нужны терпеливые и понимающие хозяева. Возраст — примерно три месяца. Кушает все. Ходит в лоток.

А это — кошка Морошка. Ей примерно четыре года. Стерилизована, привита. Очень спокойная, не любит навязчивости. Станет хорошей спутницей взрослому человеку, ведущему размеренный образ жизни.

Котенку около трех месяцев. Активный и игривый малыш. Идет на контакт с людьми. К лотку уже приучен. Кушает все. Ждет своего человека, которому станет другом.

Этой малышке около месяца. Учится кушать самостоятельно. Хорошо приучается к лотку. Ищет дом с заботливыми хозяевами, которым можно отдать всю свою любовь и ласку.

Котику около двух месяцев. Ласковый и нежный. Волонтеры зовут его Солнышком. Как и любой малыш готов играть целыми днями. Кушает все. К лотку приучен.

Маленький любитель мяса. Умный и шустрый, настоящий охотник. Котику примерно полтора месяца. Активно познает мир. Ходит в лоток. Будет замечательным другом тому, кто возьмет его к себе жить.

Эту черную красотку зовут Муся. Ей около двух лет. Кошка ласковая и спокойная. Стерилизована. Лоток знает на пять. Отдается только в квартиру.

Маленькой красотке два месяца. Нежно мурлычет на ушко и ласково теребит лапками одежду хозяина. С ней рядом уютно и хорошо. Кушает все. К лотку приучена.

Котику два месяца. Умный и спокойный малыш. Аппетит у него отменный, кушает и сухой, и влажный корм. К лотку приучен. С нетерпением ждет встречи с будущим хозяином.

Этому малышу около двух месяцев. Котенка подобрал на улице ребенок, но люди не могут оставить у себя, потому что у него аллергия. Котик нуждается в заботливых хозяевах и уютном доме.

Кошечке всего полтора месяца. Как любой малыш любит ласку и нежность, часто просится на ручки, чтобы ее погладили. Кушает уже самостоятельно. К лотку приучается.

Если вам нужен кот-охотник, то им может стать этот малыш. Котику всего полтора месяца. Он очень ловкий и сообразительный. Кушает сам, приучается к лотку.

Умная и ласковая годовалая кошечка. Настоящая мышеловка. Кушает все, чем угостят. Стерилизована. Лоток знает. Отдается в квартиру или частный дом, но без самовыгула.

Этой малышке около полутора месяцев. Девочка ласковая и нежная, доверяет людям и ждет доброго и заботливого хозяина. Ест все. К лотку приучается.