Томичей приглашают посмотреть на цветущий «кошачий хвост» и орхидею-инопланетянина в Ботсаду

Несмотря на наступившую осень, в Сибирском ботаническом саду лето не закончилось. Сейчас там распускаются многие растения и цветы. Например, южноамериканские орхидеи психопсис и каттлея, акалифа гаитянская (или кошачий хвостик). В отделе теплых субтропиков зацвели абелия китайская и дурманное дерево. Увидеть их цветение можно в эти выходные, сообщает Ботсад.

«Психопсис – «орхидея инопланетянин» – цветёт в этом году уже второй раз. Первое цветение было в конце июля и произвело фурор среди посетителей – все желали сфотографировать экзотической цветок этой орхидеи. Закрытый бутон напоминает куколку бабочки, которая постепенно выползает из своего укрытия. Своё народное название – «орхидея-инопланетянин» – получила за очень необычную форму цветка, напоминающего крылатого пришельца с тремя отростками на голове. Такую форму цветок орхидеи приобрел в процессе эволюции, мимикрируя (подражая) под внешний вид насекомых-опылителей», – рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров.