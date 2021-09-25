Томичей приглашают посмотреть на цветущий «кошачий хвост» и орхидею-инопланетянина в Ботсаду

Несмотря на наступившую осень, в Сибирском ботаническом саду лето не закончилось. Сейчас там распускаются многие растения и цветы. Например, южноамериканские орхидеи психопсис и каттлея, акалифа гаитянская (или кошачий хвостик). В отделе теплых субтропиков зацвели абелия китайская и дурманное дерево. Увидеть их цветение можно в эти выходные, сообщает Ботсад.
«Психопсис – «орхидея инопланетянин» – цветёт в этом году уже второй раз. Первое цветение было в конце июля и произвело фурор среди посетителей – все желали сфотографировать экзотической цветок этой орхидеи. Закрытый бутон напоминает куколку бабочки, которая постепенно выползает из своего укрытия. Своё народное название – «орхидея-инопланетянин» – получила за очень необычную форму цветка, напоминающего крылатого пришельца с тремя отростками на голове. Такую форму цветок орхидеи приобрел в процессе эволюции, мимикрируя (подражая) под внешний вид насекомых-опылителей», – рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров.
Также радует цветом в эти дни каттлея. Этот сорт орхидеи назвали в честь английского любителя тропических растений Уильяма Кэттли, который впервые смог добиться цветения от этого сорта орхидей. Это случилось 200 лет назад. В Ботсаду говорят, что цветки каттлеи необычно пахнут, а аромат может напоминать ландыш или лилии.
Цветет акалифа гаитянская, которую отличают от других цветов пушистые малиновые соцветия. Благодаря им цветок в народе начали называть «гаитянский кошачий хвостик». В Ботсаду рассказывают, что латинское название рода акалифа происходит от древнегреческого названия крапивы «акалифе», так как листья этих растений достаточно схожи и млечный сок акалифы может вызывать дерматит при попадании на кожу.
Среди тех, что радуют цветом в эти выходные и бругмансия, или дурманное дерево. Ее назвали в честь Себальда Брюгманса – известного ботаника и ректора старейшего в Нидерландах Лейденского университета. В народе растение называют «ангельские трубы», потому что во время цветения растение формирует крупные белые цветки, похожие на граммофон. Специалисты предупреждают, что эти цветы лучше не трогать, так как они ядовиты.
Цветет в саду и кустарник из рода жимолостных – Абелия китайская. Ее назвали в честь британского натуралиста Кларка Абеля, который впервые привез семена абелии из Китая. На родине в Китае кустарник используется в качестве декоративного растения для создания живых изгородей и групповых посадок. Цветки абелии имеют очень сильный аромат, в природе в безветренную погоду его можно уловить за 300 метров, рассказывают специалисты. «Сейчас им пропитана практически вся теплая субтропическая оранжерея сада», — отметили в Ботсаду.
Посмотреть на растения можно на самостоятельных экскурсиях в Сибирском ботаническом саду. Они проводятся по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00. Стоимость билета: взрослый – 300 рублей, льготный – 200 рублей.