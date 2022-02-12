Томичей приглашают на кастинг во второй сезон баттл-шоу «Новые танцы»

Томичи могут пройти кастинг во второй сезон шоу «Новые танцы», который вернется со вторым сезоном будущей осенью. Участники начнут свой путь с нуля, сойдутся в баттлах и разделят 10 миллионов рублей призового фонда.

«Новый формат танцевального шоу отлично показал себя в эфире ТНТ и раскрыл телеаудитории новых звёзд в четырёх категориях – дети, соло, дуэты и команды. Многие из них, проиграв в баттле, говорили со сцены, что вернутся в следующем сезоне», — рассказывают авторы шоу.

Прием заявок на второй сезон уже открыт. Для участия в кастинге необходимо лишь заполнить нужную форму на сайте проекта.