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Стиль жизни

Томичей приглашают на кастинг во второй сезон баттл-шоу «Новые танцы»

ТВ2 ТВ2

Томичи могут пройти кастинг во второй сезон шоу «Новые танцы», который вернется со вторым сезоном будущей осенью. Участники начнут свой путь с нуля, сойдутся в баттлах и разделят 10 миллионов рублей призового фонда. 

«Новый формат танцевального шоу отлично показал себя в эфире ТНТ и раскрыл телеаудитории новых звёзд в четырёх категориях – дети, соло, дуэты и команды. Многие из них, проиграв в баттле, говорили со сцены, что вернутся в следующем сезоне», — рассказывают авторы шоу.

Прием заявок на второй сезон уже открыт.  Для участия в кастинге необходимо лишь заполнить нужную форму на сайте проекта.

Победителем первого сезона стал Виталий Савченко, он забрал главный приз – 7 миллионов рублей. Другие финалисты, в число которых вошли дуэт Галина Горбунова и Сергей STK, фреймап-команда Agny и юная танцовщица Krosh Boogie, получили по миллиону рублей.

Всего за 23 выпуска первого сезона на сцену проекта вышло почти 400 человек. 

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