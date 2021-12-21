Танцы, подарки и много веселья: в ТРК «Лето» пройдет бесплатный новогодний утренник для маленьких томичей

25 декабря в ТРК «Лето» состоится настоящая новогодняя сказка с Дедом Морозом и Снегурочкой в театральной постановке «Злой голодный Волк — рок-звезда». Все желающие смогут окунуться в волшебный мир музыки и танца вместе с коллективами Бит Бомбит и Cej-pop.

Новогоднее представление, зеркальные танцоры, зажигательная дискотека, фотосессия с главными героями сказки, танцы, подарки и много веселья гарантированы!