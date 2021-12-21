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Стиль жизни

Танцы, подарки и много веселья: в ТРК «Лето» пройдет бесплатный новогодний утренник для маленьких томичей

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25 декабря в ТРК «Лето» состоится настоящая новогодняя сказка с Дедом Морозом и Снегурочкой в театральной постановке «Злой голодный Волк — рок-звезда». Все желающие смогут окунуться в волшебный мир музыки и танца вместе с коллективами Бит Бомбит и Cej-pop.

Новогоднее представление, зеркальные танцоры, зажигательная дискотека, фотосессия с главными героями сказки, танцы, подарки и много веселья гарантированы!

Тайминг: 
16:00 — сбор, приглашение гостей ТРК по внутреннему радио 
16:20 — начало программы 
17:00 — танцевальная дискотека со сказочными героями
17:20-18:00 — фотосессия на фотозоне с персонажами и гостями утренника

«Лето» ждет всех! Адрес: улица Нахимова, 8, строение 13. Добраться до ТРК можно на автобусах маршрутов № 4, 22, 26, 32, 33, 53, 60, выйдя на остановке «Горбольница № 3», а также на автобусах № 19, 29, 442, остановка «Вершинина».

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