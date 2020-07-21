Стивен Сигал прилетел в Бурятию на бизнес-джете смотреть родину отца и проводить тренировки

В столицу Бурятии Улан-Удэ прибыл голливудский актер Стивен Сигал, который несколько лет назад заявил, что его отец был бурятом. Актера с хлебом-солью встретили сам глава Бурятии и девушки из «Мисс Монгольских Наций». О визите сообщил сайт правительства республики.

Как рассказали в правительстве Бурятии, по прилету в аэропорт Сигал сообщил, что рад посетить республику, и сразу отправился на экскурсию по площади Советов, где установлена самая большая голова Ленина в мире.

В Бурятии актер планирует провести неделю. В планах посетить российский центр буддизма — Иволгинский дацан, там он хочет провести показательную тренировку по айкидо с местными спортсменами. Еще один пункт — знакомство с культурой старообрядцев в Тарбагатайском районе республики. Главная цель приезда — посещение Байкала.





«Я считаю, что озеро Байкал — самое важное озеро в мире. Также это чрезвычайно священное место, и считаю, что защита озера и этого региона имеет первостепенное значение. У меня много друзей и родственников из этого региона, и моя связь с республикой чрезвычайно важна для меня», — комментировал в Инстаграм актер свои планы.





Отметим, в 2016 году на II Всемирных играх кочевников, которые проходили в Кыргыстане, Сигал назвал кыргызов «братьями-кочевниками». На пресс-конференции после игр он объяснил эти слова и заявил, что его отец был бурятом, а мать индианкой. У актера есть российское гражданство.





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