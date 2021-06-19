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Главная Стиль жизни Стихотворение Сергея Есенина стало самым популярным среди заключенных Новосибирска
Стиль жизни

Стихотворение Сергея Есенина стало самым популярным среди заключенных Новосибирска

ТВ2
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3 часа назад

Акция «Твои друзья – книги» прошла в учреждения УФСИН по Новосибирской области. В ее рамках сотрудниками был составлен список наиболее читаемых поэтов и стихотворений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По итогам опроса самым популярным и любимым поэтом в исправительных колониях и следственных изоляторах Новосибирской области является Сергей Есенин. Второе место в библиотеке подозреваемых, обвиняемых и осужденных занимает Александр Пушкин. Третьим по читаемости стало творчество Александра Блока», — отмечается в сообщении.

Рейтинг популярности конкретных стихотворений выглядит так:

1. Сергей Есенин «Письмо матери»,

2. Александр Пушкин «Евгений Онегин»;

3. Александр Блок «Ночь, улица, фонарь, аптека»

4. Анна Ахматова «Реквием»;

5. Марина Цветаева «Мне нравится, что вы больны не мной»;

6. Борис Пастернак «Во всем мне хочется дойти»;

7. Михаил Лермонтов «Смерть поэта»;

8. Татьяна Снежина «Позови меня с собой»;

9. Роберт Рождественский «Человеку надо мало»;

10. Омар Хайям «Кто понял жизнь тот больше не спешит».

Отмечается, что акция «Твои друзья – книги» стартовала в учреждениях УФСИН Новосибирска с 15 июня и проводится с целью развития у осужденных творческих способностей, образного мышления, реализации талантов и повышения писательского мастерства, а также популяризации чтения отечественной и зарубежной литературы. 

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