Стас Старовойтов снял стендап-сериал про свою жизнь

На ТНТ выйдет семейный стендап-сериал «Стас» с актером из Томска Стасом Старовойтовым, который расскажет, как появлялись стендап-монологи про семью, жену и детей. Каждая серия собрана из стендап-выступлений комика и ситуаций, которые легли в основы шуток и монологов. Над сценарием работал сам Стас Старовойтов, Давид Цаллаев («Однажды в России»), стендап-комик Сергей Федотов («Открытый микрофон») и сценаристы сериала «Универ. Новая общага» Сергей Кинстлер и Артём Гончаров.

«Почти 10 лет назад я появился в эфире ТНТ в шоу StandUp с монологом про то, что жизнь в браке скучна. С тех пор прошло очень много времени, я изменился и стал уже совсем другим человеком, но остались воспоминания, которые и легли в основу сюжета. Мы совместили в главном герое сериала «Стас» мой личный опыт и придуманную биографию стендап-комика. Сериал получился своего рода ретроспективой о начале моей карьеры с художественным вымыслом в комедийном жанре», — говорит Стас Старовойтов.

Сериал начинается с того, что стендап-комик переезжает в новую квартиру вместе с женой Катей и дочерью Соней. Им нужно освоиться в новом районе, пристроить Соню в престижную школу, а Кате уже назначили важное собеседование. Жену Стаса сыграет Полина Долиндо («Мастер»), а дочку – Ева Смирнова («Настя, соберись!», «БИХЭППИ»). Каждая серия, подобно монологу, имеет свою тему, и по ходу сезона «Стас» выскажется о здоровье и здоровом образе жизни, родительских амбициях и желаниях детей, домашних животных, зависимости от гаджетов, мужских мечтах, вранье во благо и многом другом.