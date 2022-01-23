Стас Старовойтов: «Я давно не живу в Сибири, не пользуюсь культурным кодом сибиряков»

На ТНТ выходит семейный стендап-сериал «Стас», главную роль в котором сыграл томский комик Стас Старовойтов. В основу его сюжета легли воспоминания и собственный опыт стендап-комика, а сюжетная линия серий перемешана с реальными выступлениями на стендап-концертах. Мы поговорили со Стасом Старовойтовым про сериал, его карьеру и родной Томск.

— Сериал «Стас» – сериал о жизни комика. Что в нём может особенно откликнуться простому зрителю? — Мы специально избегали показа индустрии внутри сериала. То есть зрители не увидят комедийные клубы и коллег-комиков. Есть главный герой – стендап-комик. И мы видим обычную экспозиционную жизнь среднестатистической семьи. Все, что происходит в сериале – это отсылка к моему прошлому, когда я только появился в Stand Up на ТНТ и рассказывал шутки о жене и дочери. У людей был большой отклик, потому что они находили в этом себя, узнавали. Многие вещи утрированы, придуманы специально для сюжета или для юмора, но зрителю может откликнуться то, что он будет видеть в этом сезоне проблематику обычной среднестатистической молодой русской семьи. — Монологи писались специально для сериала или в сериал вставлялись подходящие моменты из стендапов? —Монологи писались специально для сериала. Мы пытались сделать из этого единую смысловую линию, которая перетекала бы из сериальной части в стендап на сцене и обратно в сериал. — Насколько сложно (или наоборот легко) открыто рассказывать про свою жизнь? — Стендап-комик оригинален тем, что он проживает. На одну и ту же вещь мы можем посмотреть с разных сторон. Возьмем самое простое – самолет. Можно поделиться общими наблюдениями об этом, можно поделиться своим опытом перелетов. То есть можно рассказать о путешествиях с пятью детьми, а можно рассказать о своей социофобии во время путешествия большой компанией. Предмет шуток будет один и тот же, а темы разные. Личный опыт очень важен. Поэтому смелость раскрыться и рассказать о нем я считаю большим умением комика.

— После фильма «Батя» у вас был эпизод в «Ёлках», и теперь снова главная роль. Есть ли у вас планы больше развиваться в актёрском амплуа, или стендап по-прежнему остаётся на первом месте? — Стендап по-прежнему остается на первом месте, потому что здесь я сам себе хозяин и делаю то, что считаю нужным и как считаю нужным. Тем более, что я не владею актерской профессией. Но принимать участие в съемках всегда очень интересно. Это совершенно другой мир, в который я окунулся и который прекрасен. Но для того, чтобы развиваться в актерском амплуа, необходимо получить специальное образование, сводить татуировки. Я, кстати, об этом подумываю. Так как они могут помешать дальнейшим ролям и съемкам. Я открыт ко всем предложениям, но не знаю, как их искать, нанимать ли агента, и что с этим делать. Попробую все же разобраться в этом вопросе. — Сериал «Стас» начинается с переезда героев в новую квартиру. А будут ли в нём отсылки на Томск? Как часто вы сейчас там бываете? — В этом сезоне отсылок на Томск не будет. Мы вообще старались не привязываться к чему бы то ни было. Мы не говорим, в каком районе Москвы живут герои, что они там делают и так далее. Мы сознательно избегали привязок, чтобы дальше можно было маневрировать с сюжетом. В Томске я бываю достаточно редко. Очень люблю свой город, но в последние поездки туда я понимал, что люблю его внутри себя. То есть реальный город все меньше и меньше походит на тот, что живет во мне. Он меняется в лучшую сторону, а мои зрители ведь тоже не географические. Неважно, где живут те, кто понимает мой юмор, мой взгляд на жизнь: в Перми, Томске или где-либо еще.