Станислав Артемьев: «Если хотите послушать красивую фортепианную музыку, это ко мне»

В поисках себя и своего музыкального стиля томский композитор Станислав Артемьев пробовал играть в рок-, метал- и поп-группах, а также принимал участие в музыкальных проектах абсолютно разной направленности. Теперь, как считает сам Станислав, он на своем месте — создает современную фортепианную музыку, поет в хоровой капелле и развеивает миф о том, что академический жанр — прошлый век.

Автор: из архива Станислава Автор: из архива Станислава

Где вы учились, когда и как пришли в музыку? — В школьные годы я учился в Детской музыкальной школе № 4. После — поступил в Музыкальный колледж имени Эдисона Денисова, потом — в Институт искусств и культуры ТГУ на дирижера, оба образования закончил с красным дипломом. И еще учился в ТГУ на культуролога. Вы мне до этого сказали, что еще учились в медицинском. Когда это было и как это вообще вписывается в ваше музыкально-культурное образование? — Это было давно и это было желание отца. Он хотел, чтобы я стал медиком. Поэтому я поступил на лечфак в СибГМУ, но через два года бросил, ушел в музыку. Сейчас я работаю музыкальным руководителем в детском саду. В другое время — являюсь артистом хоровой капеллы ТГУ и выступаю с кавер-группой «Возмутительно!». Там на вокале две девушки, такое провокационное дело. Меня позвали, я пришел — пока играю и все хорошо. Но я вас знаю — в первую очередь — как композитора. Выходит, это у вас для души? — Больше для души. У меня нет времени, чтобы сделать композиторство своей работой. У меня все остальные виды деятельности съедает работа, а еще недавно дочка родилась. Так что вообще капец! Но когда есть время, пишу. Иногда даже бывают заказы, хотя никогда не даю рекламу, люди сами находят меня и просят посотрудничать. Например, мы записали два альбома с московской поэтессой Алисой Зиминой, я работал над музыкой для фильмов с Романом Дваладзе и Виталием Доронкиным. А сейчас меня пригласили написать музыку для короткометражки магистрантки ТГУ. Как я понял, она имеет отношение к съемочной команде CAST. Это будет ролик про мам.

Как правильно называется музыка, которую вы создаете? — Я называю просто — современная фортепианная музыка. Хотя есть направления — неоклассика, модерн-классика и так далее —, сейчас композиторы часто через «классика» описывают жанр своей музыки. Но я свою музыку с классикой не ассоциирую, просто говорю: «Если хотите послушать красивую фортепианную музыку, это ко мне». Я говорю честно, что академическую музыку не слушаю, обычно ей не интересуюсь. Поэтому со стороны мне кажется, что она гораздо менее популярная, чем современные модные жанры. — Естестественно. Что позволяет ей быть до сих пор кем-то слушаемой? — Сложно сказать. Например, я знаю, что моя аудитория — от 18 до 50 лет, что меня точно слушают люди моего возраста (мне 34). Некоторым просто нравится такая музыка, они слушают ее так же, как вы свои любимые жанры. Иногда академическую инструментальную музыку включают детям, так как она успокаивает и усыпляет. Популярная или нет, но у меня на Яндекс.музыке довольно много прослушиваний — доходило до ста тысяч человек месяц. Значит, людям нравится. А не умирает ли академическая музыка как жанр? — Я думаю, что нет. Возникают интересные проекты, придумываются какие-то новые фишечки, выпускаются классные релизы. Например, сейчас вышел новый альбом у композитора Людовико Эйнауди. Я уверен, что все будут его слушать. Есть такие музыканты, которые держат на плаву жанр и привлекают к академической музыке новых слушателей. Но мне тоже сложно сказать, я тоже такую музыку не слушаю.

Автор: из архива Станислава Выступление хоровой капеллы ТГУ Автор: из архива Станислава Выступление хоровой капеллы ТГУ

А что вы сами любите слушать? — Последняя исполнительница, которая мне понравилась — AURORA. У нее смесь фолка, электронной музыки и чего-то такого. Я знаю, что эта девушка была на подпевке в мультике «Холодное сердце». А если говорить про мои предпочтения в целом — это странно, но в подростковом возрасте мне нравилась Гражданская оборона, у меня были все альбомы. Теперь у меня диссонанс. Академическая музыка и Гражданская оборона — это же совершенно разные миры. Значит, композитор не всегда создает близкое к тому, что слушал и слушает? И вообще — вы всегда создавали именно академическую музыку? — Скажу больше! В 14 лет у меня была рок-группа. Мы в гараже записывали какие-то свои песни, это было что-то странное, но некоторые записи сохранились. Потом я играл в старейшей томской метал-группе NAMELESS, в разных поп-рок-группах... В общем, было много совершенно разных проектов. Я искал себя, было интересно пробовать себя везде. И в итоге нашли себя? — Да, но времени на творчество очень мало. Если бы его было больше, вероятно, моя деятельность вылилась бы во что-то гораздо масштабное. Но пока ресурсы, которые у меня есть, — это мое, то, чем я хочу заниматься. К тому же я не упираюсь только в фортепианную музыку, я делаю симфонические и электронные аранжировки.

Автор: из архива Станислава Автор: из архива Станислава

Сложнее ли создавать академическую музыку, чем создавать что-то более массовое? — Есть разные нюансы. В каком-то жанре музыкальные ткани сложнее. Например, я пытаюсь переплетать разные голоса-мелодии, чтобы было несколько слоев. А вот в роке с этим немножко попроще. Но там идет работа со звуком, всякие фишки и обработки. Не стоит думать, что создание какой-то музыки очень простое, а какой-то — труднее. Везде есть свои сложности. Что для вас музыка? — Это и отдых, и высказывание о наболевшем, выплеск эмоций. Значит, у вас очень положительные эмоции. Потому что от вашей музыки, как я чувствую, всегда исходит доброе, мирное и спокойное. — Нет, бывает разное. Например, у меня есть музыка-сумасшествие, там немного другие эмоции.