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27 марта,
2021
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Стиль жизни

Спортивные игры. Топ-приложений на Андроид

ТВ2
ТВ2
3 дня назад

Спортивные игры популярны не только в обычной, но и виртуальной реальности. Существуют сотни мобильных приложений, посвященных спортивной тематике.


Некоторые из них позволяют практиковаться в том или ином виде спорта. Другие же, например, мобильный клиент Мостбет, позволяют следить на телефоне за реальными состязаниями и чемпионатами и даже делать ставки на них. Портал sloti-onlinuus.me составил рейтинг спортивных игр для платформы Android. В него вошли:


  • FIFA Soccer;
  • Grand Mountain Adventure;
  • Soccer Safari;
  • Madden NFL 21 Mobile Football;
  • NBA Jam;
  • OK Golf.
Спортивные игры. Топ-приложений на Андроид

ФИФА Футбол (FIFA Soccer)

Одна из топовых игр, выпущенная по франшизе FIFA. В игре потрясающе реалистичная графика, которой славятся все игры студии EA. Удобный интерфейс и множество настроек. Вы можете выбирать одну из 550 реально существующих команд и вести ее к чемпионству в турнире, выигрывая один матч за другим.

Большое приключение в горах (Grand Mountain Adventure)

Игра не оставит равнодушными всех поклонников горных лыж. Вам предстоит отправиться на горные склоны, где обустроены трассы различного уровня сложности, от зеленых до черных, а также горки для слалома и фрирайда.

Футбольное сафари (Soccer Safari)

Данная игра была выпущена студией MIcrogaming и представляет собой увлекательное лото, в котором необходимо раскладывать карточки с изображениями животных-футболистов и различного инвентаря так, чтобы выстраивались одинаковые последовательности.


Игра оптимизирована для мобильных программ. Футбольное сафари имеет великолепную графику и анимацию, которые наверняка поднимут вам настроение

Madden NFL 21 Мобильный футбол (Madden NFL Football)

Еще один популярный футбольный симулятор, который был специально создан для мобильных платформ. Игра имеет простое и интуитивно понятное управлению и отличную графику. Игра выпущена EA Sports и доступна для бесплатного скачивания через Google Play. Приложение не требовательно к техническим характеристикам смартфона и не занимает много памяти.

НБА Джем (NBA Jam)

Необычная игра, которая выполнена в аркадном стиле и представляет собой обновленную версию некогда популярной игры для приставок. Теперь ее можно запускать на смартфонах и даже Android TV. Играть в баскетбол вы будете в формате 2 на 2. Есть несколько уровней сложности и таблица рейтингов, в которой нужно попытаться занять первое место.

ОК Гольф (OK Golf)

Отличный симулятор гольфа, в котором вы сможете проходить чемпионаты различного уровня сложности, метко забрасывая мячик в лунки. Приложение бесплатно и доступно для скачивания в официальных маркетплейсах. Можно отметить высокое качество графики, учет различных факторов, влияющих на траекторию мяча (направление и скорость ветра, трение о газон и т.д.). Множество настроек, простое управление через тачскрин, есть турнирная таблица.

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