«Союзмультфильм» представил Зайца и Волка из нового «Ну, погоди!»

Стиль жизни

Киностудия показала новый визуальный образ Зайца из новой версии мультфильма «Ну, погоди!», премьера которого состоится уже этой зимой, пишет РБК.

Фото: пресс-служба Союзмультфильм

«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, — рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз».

Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев также отметил, что в целом образ по форме получился очень мягким, в отличие от образа волка, в рисовке которого использовались ломаные и заостренные линии. «Это, с одной стороны, очень милый персонаж, но не без присущих ему "хитринки" и находчивости», — описал нового героя Машковцев.

Фото: пресс-служба Союзмультфильм

Отмечается, что в новой версии мультфильма зайца озвучит актер и шоумен Дмитрий Хрусталев, а Волка — Гарик Харламов. Запланировано 52 новых выпуска «Ну, погоди!», а первая серия выйдет зимой 2020 года.

Работа над перезапуском мультфильма началась в 2020 году. Создатели говорят, что мультсериал не станет прямым продолжением классической версии, он покажет героев в новой реальности, но сохранит традиционного жанра комедии без диалогов. Мультсериал отрисовал в технике 3D. Среди героев студия обещает представить новых персонажей второго плана: барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю.