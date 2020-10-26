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26 октября,
2020
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Стиль жизни

«Союзмультфильм» представил Зайца и Волка из нового «Ну, погоди!»

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

Киностудия показала новый визуальный образ Зайца из новой версии мультфильма «Ну, погоди!», премьера которого состоится уже этой зимой, пишет РБК.

«Союзмультфильм» представил Зайца и Волка из нового «Ну, погоди!»
Фото: пресс-служба Союзмультфильм

«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, — рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, — важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз».


Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев также отметил, что в целом образ по форме получился очень мягким, в отличие от образа волка, в рисовке которого использовались ломаные и заостренные линии. «Это, с одной стороны, очень милый персонаж, но не без присущих ему "хитринки" и находчивости», — описал нового героя Машковцев.

«Союзмультфильм» представил Зайца и Волка из нового «Ну, погоди!»
Фото: пресс-служба Союзмультфильм

Отмечается, что в новой версии мультфильма зайца озвучит актер и шоумен Дмитрий Хрусталев, а Волка — Гарик Харламов. Запланировано 52 новых выпуска «Ну, погоди!», а первая серия выйдет зимой 2020 года.


Работа над перезапуском мультфильма началась в 2020 году. Создатели говорят, что мультсериал не станет прямым продолжением классической версии, он покажет героев в новой реальности, но сохранит традиционного жанра комедии без диалогов. Мультсериал отрисовал в технике 3D. Среди героев студия обещает представить новых персонажей второго плана: барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю.

Герои первой версии мультфильма
Герои первой версии мультфильма

Сериал «Ну, погоди!» впервые вышел на экраны в 1969 году. «Союзмультфильм» снял 18 выпусков, последний вышел в 1994 году. Волка и Зайца в них озвучивали Анатолий Папанов и Клара Румянова. В 2005-2006 годах еще две серии мультфильма выпустила студия «Кристмас Филмз».


Ранее «Союзмультфильм» выпустил «Возвращение в Простоквашино» — перезапуск «Простоквашино». Сейчас студия работает над мультсериалом по анимационному фильму «Умка» Владимира Попова и Владимира Пекаря.

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