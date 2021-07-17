«Служба поддержки»: вышел сериал о работе клиентского сервиса

«Нет ничего удивительного в том, что работа специалистов службы личной поддержки легла в основу сериала. Ежедневно наши сотрудники в своей работе сталкиваются с десятками необычных историй, достойных экранизации», — говорит директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина.

Сериал снял оператор Tele2. Это новеллы о нестандартных случаях из работы сотрудников центров дистанционных продаж и сервиса. Серии длительностью чуть больше 10 минут сюжетно не связаны, каждая история основана на реальном обращении клиента и рассказывает историю в разном жанре. Первые две серии (романтическая комедия и триллер) вышли там 8 июля.

Один из героев романтической комедии «Помогите, я влюбился» – это уверенный в себе сотрудник службы личной поддержки Николай. Он с легкостью решает вопросы клиентов, консультируя их об услугах и тарифах. Но в один из рабочих дней от него требуется помощь совсем иного рода. К оператору обратился молодой человек, которого после свидания заблокировала девушка. Расстроенный абонент не понимает, в чем причина, ведь он идеально подготовил эту встречу.

В основе сюжета триллера «Однажды в Китае» – проблема, далекая от лирики. Для сотрудницы службы личной поддержки Лены этот рабочий день мог бы стать рядовым, если бы не сообщение от клиентки. Девушка оказалась в опасной ситуации в Китае: она сказала таксисту название отеля, но машина отправилась совсем в другом направлении. С каждой минутой обстановка накаляется, и уже почти не остается сомнений, что это похищение. Чтобы спасти клиентку, Лене приходится справиться с волнением, проявить смекалку и задействовать знатоков китайского языка.

«Основано на реальных звонках» здесь ключевое. Конечно, сценаристы добавили в реальные истории немного художественного вымысла, но от этого они только выиграли, сохранив в сюжете главное – человечное отношение оператора к клиенту и искреннее желание помочь», — комментирует директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.