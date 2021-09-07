Школьников запретили кормить макаронами, блинами и колбасой

Роспотребнадзор запретил в школьных столовых подавать макароны с фаршем или яйцами, блинчики с мясом или творогом, а также сырокопченую колбасу. Соответствующий список блюд в своем Instagram опубликовало управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Также в список попали грибы, сало, маргарин, паштет, жареные во фритюре продукты, яйца, мясо диких животных, арахис, кремовые кондитерские изделия, газированные напитки, карамель, энергетики, квас, натуральный кофе и кумыс. Кроме того Роспотребнадзор наложил запрет на использование в школьном питании уксуса, острого перца и соусов, горчицы, хрена, майонеза, маринованных овощей и кетчупа.