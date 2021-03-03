Скажи себе «Si»!

Отбросьте стереотипы и традиционные правила сервировки. Устройте праздник цвета у себя на кухне. Или просто начните с одной кружки. Главное, чтобы она вам нравилась. Не откладывайте на потом. Скажите себе «Si» и живите сейчас. Тогда все завтраки, обеды и ужины будут в удовольствие.
Когда нет сил проснуться утром и нет настроения, когда грустно и хочется чем-то себя порадовать, на помощь придет... посуда. Но только «правильная»: она будит аппетит при одном взгляде, восполняет дефицит положительных эмоций и отогревает после долгой сибирской зимы. Вам нужно как раз это? Заходите в «Si» – магазин посуды и эксклюзивных предметов интерьера.
Многие думают, что фарфор — это нежные белые чашки с тонкими ручками и тарелки, которые просвечивают. На самом деле фарфор – это вид керамики. У него много сортов и расцветок.
Фарфор производят путем запекания каолина – белой глины высокого качества, полевого шпата, кварца и других натуральных компонентов. В итоге получается материал, абсолютно безопасный для здоровья.
В магазине «Si» представлен профессиональный столовый фарфор. На первый взгляд, он такой же, как обычный. Однако отличия все же есть: он более прочный и износостойкий, потому что предназначен для частого использования. На поверхности не остаются пятна, края посуды уплотнены, и за счет этого она дольше сохраняет тепло и лучше защищена от образования сколов. Его можно мыть в посудомоечной машине. В гостиничном и ресторанном бизнесе эти качества ценят, поэтому для статусных заведений берут посуду высокого качества и только проверенных производителей.
Главный цвет 2021 года от института Пантон – Ultimate Gray – безупречный серый. Он олицетворяет надежность и создает прочную основу для ярких оттенков.
В модной палитре также: умиротворяющий лазурный, теплый коричневый, цвет бархатцев, французский синий, нежный зеленый, глубокий чернильный, сливочный крем. Все эти оттенки можно увидеть в модных коллекциях посуды от разных брендов и производителей.
Сдержанные северные оттенки от «Stockholm», лаконичность от «Stonе», загадочность «Etna», пустынные барханы «Steelite», неземные глубины «Нептуна», пенные волны «Hawai». Все эти рисунки на поверхность посуды нанесены вручную, а сверху покрыты тонким стекловидным слоем – глазурью, поэтому на ощупь посуда гладкая.
серия «Stockholm»
серия «Hawai»
серия «Stonе»
серия «Elephant Ivory»
серия «Steelite»
По мнению современных дизайнеров, грамотно сочетать между собой можно цвета, которые, на первый взгляд, вообще не сочетаемые. Поэтому не нужно копить деньги на полный комплект посуды или брать весь сервиз одного цвета. Сегодня вы взяли два бокала из одной серии, через месяц — пару тарелок из другой. В тандеме со скатертью и элементами декора на столе они смотрятся как единое целое.
Скидка до 25 % на всё к 8 марта!
Надоели стандартные круглые формы? Сервируйте стол квадратными и овальными тарелками, асимметричными блюдами и крафтовыми салатниками с неровными краями. И пусть вас не пугает, что двух одинаковых тарелок из одной серии не встретить. Легкое различие в рисунках — доказательство того, что это ручная работа.
Украшением стола, без сомнения, может стать серия «Stockholm» из каменного фарфора — с использованием только природной глины, которая подвергается обжигу. На ощупь — приятно бархатистая поверхность, как и у матового фарфора «Elephant Ivory». На тарелках и блюдах для подачи этой серии будут шикарно смотреться и суши, и салат, и обычное жареное яйцо.
Нежные коллекции пастельных оттенков в стиле «Прованс» можно дополнить бокалами из итальянского хрусталя, французского стекла или «дутыми» стаканами. Впрочем, и здесь вам никто не диктует правила. Девиз магазина «Si»: все должно быть в удовольствие.
Сегодня нет правил сервировки. Все должно быть в удовольствие.
— Выбирая посуду, вы делаете вклад в семейные традиции — это то, что будет радовать вас по утрам и сопровождать теплые домашние ужины по вечерам. Это — подарок себе и всей своей семье, — считает консультант магазина «Si» Дарья Завальная. — Для того чтобы женщины не отказывали себе в этой маленькой радости, несколько дней накануне 8 марта мы делаем скидки до 25 % на весь наш ассортимент: посуду, столовые приборы, эксклюзивные предметы интерьера.
Чтобы понять, что вам нравится, нужно прийти в магазин и попробовать. Да-да, сервировать стол прямо в магазине, сесть за него, взять в руки бокал и ощутить — ваше это или нет. Именно так надо выбирать посуду – ее нужно трогать. И в последнее время, по наблюдениям консультантов магазина, люди снова стали приходить и выбирать подарки, а не сертификаты. Как сказал один из клиентов «Si»: «Мне приятно думать, что, держа в руках эти бокалы, моя любимая каждый раз будет думать обо мне».
ТЦ "Галерея", проспект Ленина, 137 2 этаж @si_posuda
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