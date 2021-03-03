Скажи себе «Si»!

В магазине «Si» представлен профессиональный столовый фарфор. На первый взгляд, он такой же, как обычный. Однако отличия все же есть: он более прочный и износостойкий, потому что предназначен для частого использования. На поверхности не остаются пятна, края посуды уплотнены, и за счет этого она дольше сохраняет тепло и лучше защищена от образования сколов. Его можно мыть в посудомоечной машине. В гостиничном и ресторанном бизнесе эти качества ценят, поэтому для статусных заведений берут посуду высокого качества и только проверенных производителей.

