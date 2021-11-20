«Силы неравны. Пока я делаю один проект, в Томске сгорает несколько домов»

— У меня на этот случай есть заготовленный ответ. Цели у меня три, но не все они реализовываются в равной степени. Первая — творческая, мое самовыражение. Даже если проект посмотрит, грубо говоря, один человек и он ему не понравится, цель уже будет реализована. Я разговариваю этим языком, делаю то, что люблю.



Вторая — журналистская. Я хочу рассказать об этих домах как можно большему количеству людей. Потому что большинство зрителей — не из Томска. Они из Москвы, Петербурга и даже из-за рубежа. Тут уже важно, как много человек меня посмотрят. С этим у меня пока очень проседает.



Третья цель — утопическая, социальная. Она еще не реализована, но я надеюсь, что однажды она реализуется. Хочу с помощью проекта убедить кого-то взять старый дом на реставрацию. Если какой-то томский предприниматель посмотрит мое видео и скажет: «О, какой дом! Возьму», тогда я признаю, что высшая цель моего проекта достигнута.

