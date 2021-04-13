Сибиряки пролетели над Байкалом на воздушном шаре. Фото

Наиль Шахмиев из Новосибирска, Вячеслав Кабашный из Улан-Удэ и Станислав Коровин из Хабаровска 12 апреля поднялись на высоту почти в три тысячи метров над Байкалом. Они стартовали в селе Большое Голоустное Иркутской области, летели 131 километр три с половиной часа и приземлились около Гусиного озера в Бурятии. Аэростат во время полета достигал скорости в 50 километров в час.





«Впечатления от полета — потрясающие! Мы очень рады, что смогли пролететь над Байкалом в День Космонавтики — и отметить таким образом 60 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос. Было безоблачное небо, видимость — более 50-60 километров, — рассказал Тайге.инфо Наиль Шахмиев. — Мы видели остров Ольхон, Слюдянку. Очень хорошо просматривались Саяны, их вершины сейчас еще укрыты снегом — красота неописуемая! Ну, и полет на аэростате для меня, как для летчика, — это нечто очень красивое, потому что можно вертеть головой на все 360 градусов. И когда не работает горелка, тишина, красота и спокойствие. Поэтому полет на воздушном шаре и называется воздухоплаванием».