Конечно же, в этом году нужно обязательно сходить на самый популярный каток в Сибири или даже во всей России. Каток необычной формы в Театральном сквере стал новой достопримечательностью Новосибирска этой зимой. И пока все гадают, на что же он похож (среди вариантов, например, храм и ракета), то вы можете смело там покататься.



Площадь катка — 2200 кв. м. Аллеи украшены декором и арками, деревья оформлены специальной праздничной подсветкой, чтобы создать атмосферу сказочного леса. Кроме того, световыми навесами декорирован фасад здания НОВАТа и создано несколько фотозон в театральной тематике. Власти обещают, что кататься на коньках можно будет под музыку из балета «Щелкунчик».