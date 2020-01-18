Начать прогулку зимой, конечно, следует с площади Ново-Соборной. Смотреть на нее лучше всего вечером, когда включена новогодняя иллюминация. В этом году ледовые скульптуры посвящены юбилею города. На площади можно увидеть ледяные Таловские чаши, деревянное зодчество, герб региона и много чего еще. Если хотите увидеть всю красоту, то успевайте. Новогодняя иллюминация будет работать до 27 января.
После Ново-Соборной площади можно доехать, например, до Белого озера, где организован самый большой каток. А затем отправиться на лыжную базу. Чтобы добраться до «Метелицы» на автобусе, понадобится почти час (можно доехать на 13, 23, 30, 33 маршрутах), а на автомобиле поездка займет всего лишь 19 минут. Поездка на такси через приложение «Везёт» обойдется примерно в 200 рублей.