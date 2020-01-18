Добрые новости
18 января,
2020
Сибирский трип
Этот материал — пособие для тех, кто любит путешествовать самостоятельно. Не знаете, как провести выходные, обрести максимум эмоций и знаний? Отправляйтесь в путешествие! И не обязательно далекое. Мы расскажем, как комфортно и с пользой отдохнуть в Сибири.
Начинаем поездку с Кемерова
Расстояние от Томска до Кемерова — 217 км.

Как добраться: автобус — 3,5 часа.

Цена: от 520 рублей.

Как альтернатива: для комфортной поездки заказать такси через сервис «Везёт». Цена — от 3 тысяч рублей.

Куда сходить? Начнем прогулку с Красной горки. Это место, с которого началось строительство Кемерова. Большинство жителей тогда, в 1920-х гг., составляли голландцы и американцы, которые занимались разработкой угольных месторождений.

Проектированием зданий занимался голландский скульптор ван Лохем. Он создал дома трех типов: для простых рабочих, квалифицированных специалистов и начальства. Главное здание музея – бывший жилой дом, предназначавшийся для управляющего рудником и его семьи. Здание облицовано природным камнем – в начале XX века это был единственный строительный материал, доступный в Кемерове.

Взять такси через приложение «Везёт» от автовокзала до Красной горки можно за 100 рублей.
Недалеко находится и мечеть Мунира. Мечеть была открыта в 2008 году и построена на деньги жителей города, принадлежащих разным конфессиям. Названа мечеть в честь матери Амана Тулеева – бывшего губернатора Кемеровской области. В выходные дни здесь проводятся бесплатные занятия по основам ислама и арабской каллиграфии.

Поездка от Красной горки до Муниры на такси, заказанном в сервисе «Везёт», обойдется примерно в 160 рублей.

А еще именно в Кемерове можно посмотреть под необычным углом на привычные вещи. Например, на реку Томь.

Левобережная набережная по праву считается достопримечательностью Кемерова. Ее протяженность практически два километра. Там можно встретить памятник Томи, стелу «Я люблю Кемерово», а с другой стороны реки прекрасно видны буквы «Кузбасс».

Взять такси через приложение «Везёт» от Муниры до Притомской набережной можно примерно за 180 рублей.
Знакомство с Кузбассом мы продолжаем. Следующая остановка —
Новокузнецк
Расстояние от Кемерова до Новокузнецка — 221 км.

Как добраться: автобус — за 3 часа 50 минут.

Цена: от 437 рублей.

Как альтернатива: для комфортной поездки заказать такси через сервис «Везёт». Цена — 3500 рублей.


Начинаем знакомство, как всегда, с истории: посещаем Кузнецкую крепость. Взять такси через приложение «Везёт» от автовокзала до Кузнецкой крепости можно примерно за 180 рублей.

Это оборонительное сооружение, построенное в начале XIX века, предназначалось для защиты земель Южной Сибири.

В 1846 году она перестала использоваться по прямому назначению, а на территории была организована тюрьма, которая функционировала до 1919 года и была сожжена в годы Гражданской войны.
Реставрационные работы в крепости начались только в 1998 году, а на металлургическом комбинате были изготовлены точные копии орудий. Сейчас в состав историко-архитектурного комплекса входит несколько десятков восстановленных оборонительных сооружений и музеи, которые знакомят посетителей с историей города и региона.
Узнать в Новокузнецке можно не только историю города. Там уже несколько лет работает музей старинной мото- и автотехники. Он был основан силами местного бизнесмена Александра Говорова и полностью за его счет. Самая крупная в Сибири экспозиция состоит из 40 единиц техники – автомобили, мотоциклы и самолет. В число экспонатов входят редкие и уникальные марки машин: Franklin Тип 12A летчика, патент Benz-Motorwagen, Ford T. С., а также чешский тренировочный самолет L-29.

Поездка на такси через приложение «Везёт» от Кузнецкой крепости до Ретропарка обойдется в 150 рублей.
И, конечно, обязательно надо заехать в
Шерегеш
Расстояние от Новокузнецка до Шерегеша — 163 км

Как добраться: на автобусе за три часа.

Цена: от 393 рублей.

Как альтернатива: для комфортной поездки со всем снаряжением заказать такси через сервис «Везёт». Цена — 3700 рублей.
В Шерегеше можно не только покататься на лыжах и сноуборде, а еще посмотреть на Поклонный крест высотой 20 метров, увидеть «верблюдов» на горе Мустаг, поучаствовать в рекордных спусках с горы в купальниках.
Далее едем в
Новосибирск
Расстояние от Новокузнецка до Новосибирска — 369 км.

Как добраться: на автобусе за 7-9 часов, на поезде за 6 часов.

Цена: 1000-2000 рублей за поездку на автобусе, 1200-2000 за поездку в плацкарте и от 2200 за поездку в купе.

Как альтернатива: для комфортной поездки заказать такси через сервис «Везёт». Цена — от 6,5 тысячи рублей. Выгодно, если путешествуете компанией из трех-четырех человек.
Какие же места в огромном Новосибе нужно успеть посмотреть, когда времени мало, а увидеть хочется много? Убираем из списка популярные зоопарк, аквапарк и Икею и предлагаем вот такой маршрут.
Начнем прогулку с Набережной Оби. Отсюда начинался Новосибирск — был построен мост через Обь, который и дал толчок к развитию города. Когда мост окончательно выработал свой ресурс, его демонтировали, но одну секцию оставили на память, установив ее прямо на набережной, неподалеку от действующего ныне моста. Кстати, была идея поместить внутрь этого исторического фрагмента аутентичный паровоз с вагонами, но пока это не воплощено в жизнь.

Взять такси через приложение «Везёт» от Новосибирск Главный до Михайловской набережной можно за 300 рублей, а можно доехать на метро от станции «Площадь Гарина-Михайловского» до Речного вокзала за 25 рублей, но с пересадкой.

Конечно же, в этом году нужно обязательно сходить на самый популярный каток в Сибири или даже во всей России. Каток необычной формы в Театральном сквере стал новой достопримечательностью Новосибирска этой зимой. И пока все гадают, на что же он похож (среди вариантов, например, храм и ракета), то вы можете смело там покататься.

Площадь катка — 2200 кв. м. Аллеи украшены декором и арками, деревья оформлены специальной праздничной подсветкой, чтобы создать атмосферу сказочного леса. Кроме того, световыми навесами декорирован фасад здания НОВАТа и создано несколько фотозон в театральной тематике. Власти обещают, что кататься на коньках можно будет под музыку из балета «Щелкунчик».
А если есть время и желание, то можно отправиться в путь по Малой Западно-Сибирской железной дороге. Это не музей и не аттракцион, это настоящая железная дорога, имеющая собственный подвижной состав, вокзал и платформы. Только создана она для детей. Машинистами здесь работают старшеклассники, обучающиеся в специальном центре юных железнодорожников, открытом при Детской железной дороге. А прокатиться на одном из поездов предприятия может любой желающий.
Маршрут Малой железной дороги протяженностью более 5 км пролегает по территории Зельцовского бора — крупнейшего лесного массива Новосибирска. Поезда под названиями «Сказка», «Юность» и «Сибиряк» делают остановки на 5 станциях (ст. «Заельцовский парк», раз. «Локомотив», ст. «Спортивная», раз. «Ельцовский», ст. «Зоопарк»), оснащенных посадочными платформами. Состав проходит через два моста общей длиной около 100 м. В здании вокзала можно увидеть интересные макеты железной дороги и транспорта. На территории ДЖД проводятся экскурсии.

Добраться до Заельцовского Бора удобнее всего на такси. Поездка обойдется примерно в 300 рублей.
Предпоследний пункт нашей поездки —
ОМСК
Расстояние от Новосибирска до Омска — 656 км.

Как добраться: поездом 7,5 часов.

Цена: 1700-2000 рублей.

Как альтернатива: для комфортной поездки заказать такси через сервис «Везёт». Цена — примерно 13 тысяч рублей.

Один из самых необычных памятников Омска находится рядом с ТРЦ «Пять звезд». Это молодая девушка на скамье с книгой в руках. Памятник посвящен второй жене генерал-губернатора Сибири Любови Федоровне Гасфорд, которая заболела чахоткой. Она часто выходила погреться на солнышке именно в этом месте, потому что ранее здесь была живописная роща. Теперь вместо рощи вырос Любинский проспект, названный в честь любимой омичами Любочки. Памятник был возведен в 1999 году и является одним из символов Омска.

Взять такси через приложение «Везёт» от Омск-Пассажирский до памятника Любочке можно примерно за 180 рублей.
Известен Омск тем, что здесь отбывал ссылку Федор Михайлович Достоевский. Так, знаменитый писатель пересекал Тарские ворота, установленные в 1792 году, которые являлись входом в тюрьму. В 1959 году они были уничтожены и восстановлены лишь в 1991 году. Это место чрезвычайно популярно среди туристов, потому что есть легенда, что желание сбудется, если попрыгать на одной ноге, проходя через них.
Узнать больше о писателе можно в Омском государственном литературном музее, названном как раз в честь Достоевского. Музей был открыт в 1983 году, и экспозиция раскрывает перед гостями биографию писателя. Известно, что в острог Достоевский попал по обвинению в принадлежности к кругу петрашевцев, которые читали антигосударственное письмо Белинского к Гоголю, порицающему власть и религию. Казнь была заменена ссылкой, и писатель провел четыре года в тюрьме, лишенный права переписки, но ведший свою «сибирскую тетрадь». Роман 60-х годов «Записки из Мертвого дома» включает описание личного опыта Достоевского пребывания в тюрьме и повествует о быте каторжан, всей тяжести вынужденного сожительства людей совершенно разной природы и социального уровня. Также в музее представлена экспозиция, посвященная писателям Омска.

Доехать до литературного музея получится примерно за 150 рублей.
В гостях хорошо, но всегда наступает пора вернуться.
ТОМСК
Расстояние от Омска до Томска — 905 км.

Как добраться: поездом за 16 часов 30 минут.

Цена: 2300 рублей.

Как альтернатива: для комфортной поездки заказать такси через сервис Везёт. Цена — примерно 18 тысяч рублей.
Начать прогулку зимой, конечно, следует с площади Ново-Соборной. Смотреть на нее лучше всего вечером, когда включена новогодняя иллюминация. В этом году ледовые скульптуры посвящены юбилею города. На площади можно увидеть ледяные Таловские чаши, деревянное зодчество, герб региона и много чего еще. Если хотите увидеть всю красоту, то успевайте. Новогодняя иллюминация будет работать до 27 января.

После Ново-Соборной площади можно доехать, например, до Белого озера, где организован самый большой каток. А затем отправиться на лыжную базу. Чтобы добраться до «Метелицы» на автобусе, понадобится почти час (можно доехать на 13, 23, 30, 33 маршрутах), а на автомобиле поездка займет всего лишь 19 минут. Поездка на такси через приложение «Везёт» обойдется примерно в 200 рублей.
Смотреть на город лучше всего с самой высокой точки — на Воскресенской горе. Здесь расположен камень основания Томска и воссоздан фрагмент крепости, включающий Спасскую башню и часть стены. Именно там хранится один из самых узнаваемых в городе памятников — деревянный рубль. Тут же можно в прямом смысле прикоснуться к легендарному зодчеству Томска — наличникам прошлых веков.

Добраться до Воскресенской горы от центра города на автомобиле можно за семь минут. Цена поездки через приложение «Везёт» составит примерно 100 рублей.
Начать прогулку зимой, конечно, следует с площади Ново-Соборной. Смотреть на нее лучше всего вечером, когда включена новогодняя иллюминация. В этом году ледовые скульптуры посвящены юбилею города. На площади можно увидеть ледяные Таловские чаши, деревянное зодчество, герб региона и много чего еще.

После Ново-Соборной площади можно доехать, например, до Белого озера, где организован самый большой каток. А затем отправиться на лыжную базу. Чтобы добраться до «Метелицы» на автобусе, понадобится почти час (можно доехать на 13, 23, 30, 33 маршрутах), а на автомобиле поездка займет всего лишь 19 минут. Поездка на такси через приложение «Везёт» обойдется примерно в 200 рублей.
Итак, мы проехали больше 2800 километров. А если вы совершили поездку вместе с нами, то получили новые впечатления, фотографии и заряд бодрости. Наш маршрут по Сибири выглядел следующим образом.
Надеемся, поездка вам запомнилась. А для большего комфорта советуем пользоваться сервисом заказа такси «Везёт».
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