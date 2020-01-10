Сибирские гастроли французского шансонье Рене де Ла Гарда

Стиль жизни

Диджейский пульт ночных клубов Сен-Тропе и Ниццы он променял на большую сцену и хиты французской эстрады. Песни Джо Дассена, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Патрисии Каас из уст Рене де Ла Гарда звучат по-другому, но мурашки по коже у слушателей бегут точно так же. В чем секрет старых песен и есть ли чем их заменить на современной эстраде — об этом мы поговорили с французским шансонье после концерта в Томске.

Он считает, что артистом стал совершенно случайно. Однажды подменил заболевшего музыканта. После того случая его завалили комплиментами и советами, что ему точно надо петь. Так в 35 лет Рене де Ла Гард начал свою вокальную карьеру.

— Почему в вашем репертуаре, в основном, старые песни?

— Это песни, которые я слышал с детства. Например, в моей семье были собраны все диски Джо Дассена. Я смотрел его концерты по телевизору и подпевал. Он был кумиром. Я хотел быть на него похожим: белый элегантный костюм, скромность и обаяние, красивые песни. Это песни без времени. От того, что они написаны и исполнены действительно талантливыми людьми. Они не стареют.

— А среди современных артистов вы кого-то отмечаете?

— Боюсь, что на данный момент нет. Объясню почему. Великий музыкант Серж Генсбур гениален: ему удалось совместить красивую музыку с шедевральными стихами того же Гийома Аполлинера. То есть соединил классику с классикой. Это прекрасно. Из того, что я слышу сейчас, не припомню, чтобы что-то мне нравилось. Чтобы песня зазвучала, нужны хорошие слова и красивая музыка. Сегодня могут максимум осилить что-то одно.

— А из тех, чьи песни вы поете, кто любимый и почему?

— Однозначно Джонни Холлидей. Он мой кумир. Многому у него научился: манере поведения на сцене, общению с публикой.

— Не страшно было выбирать песни, которые у всех на слуху? Будут сравнивать...

— Никакого страха не было. Я не подражаю и никогда не пытался это делать. Я пою по-своему. У меня свои интерпретации всеми любимых песен. Считаю, что каждый артист уникален и может привнести в песню что-то свое. И если при этом у него получается сохранить общую атмосферу песни, если у человека снова бегут мурашки по телу — в точку. Считаю, что Холлидея и других гениальных артистов не повторить. Копии не люблю. У каждого артиста своя манера и этим он уникален. Главное быть искренним, делиться своими ощущениями.

Мне кажется, секрет Рене в том, что в нем есть харизма, энергетика, которая «цепляет» зал, — говорит после концерта Наталья. — Он дает то, чего не хватает русскому человеку — открытости и общения. С первых нот устанавливается связь. Нет никакого языкового барьера.

На гастроли в Россию Рене Де Ла Гард ездит уже почти пять лет. Считает, что русская публика — «глубокая» и тонко чувствующая. Поэтому французский шансонье любит сюда возвращаться. В соседнем Новосибирске он бывает часто. Однажды даже делали театральную постановку памяти Джо Дассена в тандеме с актрисой и режиссером театра «Красный факел» Светланой Ивашковой. В Томске Рене впервые.

— Как вам Томск?

— Честно говоря, Томск не успел посмотреть. Но вообще, я сам живу в небольшом городке между Ниццей и Марселем и больше люблю провинциальную публику, чем огромные залы. Как-то уютно здесь. И я не ожидал, что мне окажут такой теплый прием, учитывая, что я здесь впервые. Люди очень отзывчивые, легкие на подъем. Что удивило — многие подпевали, знают французский язык.

Я 20 лет преподаю французский, обожаю этот язык, — делится впечатлениями после концерта Елена. — Это такое удовольствие — послушать любимые песни из уст носителя языка, который так проникновенно их исполняет. Шикарный концерт.

— Насколько я знаю, вы учили русский язык?

— Да. В четвертом классе мне нужно было выбрать второй иностранный язык. Выбор был между итальянским и русским. Но так как у меня дед итальянец и я немного его знал, я начал учить русский. Было интересно. Впрочем, мой отец верил, что когда-то он мне в жизни пригодится.

— А какое сейчас отношение к русской музыке во Франции? — Если говорить о современной русской эстраде и поп-музыке, могу сказать, что у нас ею мало интересуются. У французов своеобразные вкусы. Если им что-то уже нравится, они не особо стремятся узнавать что-то новое. Их все устраивает. Поэтому мои соотечественники и не проявляют большого интереса к русской эстраде: не пытаются их послушать или что-то узнать об артистах. Но это никак не касается классической музыки и русской культуры в целом. К ней во Франции всегда был огромный интерес. И сегодня он больше, чем когда бы то ни было.

— А вы не хотели бы включить в свой репертуар песни кого-то из современных русских музыкантов и композиторов?

— Я очень люблю Лару Фабиан. А она часто выступает с Игорем Крутым. Так я узнал об этом русском композиторе. И теперь считаю, что Крутой — самый крутой музыкант в России. Его композиции очень лиричные, они задевают слушателя за живое. Я выучил песню на русском «Незаконченный роман» и ставлю ее в некоторые свои программы. Она очень нравится публике.