Шопинг-дневник молодой томской мамы

Стиль жизни

Все мы ходим по магазинам по-разному: кто-то целенаправленно идет к тем товарам, которые нужны, и сразу выходит из супермаркета. Кто-то любит прогуляться вдоль прилавков и набрать полную тележку «на все случаи жизни». Сегодня мы с томичкой Юлией пойдем за покупками в магазин «Томлад». Молодая мама оценит супермаркет со своей точки зрения, расскажет, на что она обращает внимание в магазинах, какие товары покупает впрок и как экономит семейный бюджет.

Жизнь молодой мамы похожа на бег с препятствиями, — делится Юлия. — Дома всегда куча дел, маленький ребенок, муж. Продукты заканчиваются быстро, моющие средства еще быстрее. В детстве я мечтала попасть в магазин со сладостями, где все можно брать. И до сих пор хочу! Только с товарами для дома. Недавно нашла такой – «Томлад», который открылся на Нахимова. Рядом с домом, там можно купить все от зубной пасты до скатерти и, что приятно, всегда попадаешь на какую-то акцию.

Ассортимент решает все

Мне нравится, когда у меня есть выбор. Я стараюсь идти туда, где он есть. В «Томладе» практически по каждой позиции товара хороший ассортимент. Например, стиральных порошков представлено больше десятка марок, причем у каждой по несколько видов. И на что-то всегда есть хорошая скидка.

Еще очень важно, на мой взгляд, чтобы ассортимент включал в себя и товары для тех, кто предпочитает пользоваться эко-средствами. В «Томладе» таких широкий выбор. Такого я еще не встречала.

Экономика должна быть экономной

Любая хозяйка, и в первую очередь молодая, пытается разумно распределять семейный бюджет. Лучший помощник в этом — акции. Благодаря ним за один поход в магазин можно сэкономить несколько сотен рублей — зависит от размера покупки.

Теперь я не жду, когда закончится стиральный порошок или моющее средство, чтобы идти за ним. Продавец-консультант «Томлада» подсказала, что каждый месяц в их магазине скидки до -50 % на товары для уборки. С маленьким ребенком, знаете ли, это очень выгодно. Ведь сейчас к чистоте у меня особый подход.

Купить все за один подход

У молодой мамы не так много свободного времени. Поэтому те час или два, когда я остаюсь одна, стараюсь тратить с максимальной пользой. Это же касается и похода по магазинам. Пойду туда, где можно подобрать и что-то для ребенка, и для дома, и для себя.

​В «Томладе», например, рядом со средствами для дома — полки с посудой. Не пара-тройка вариантов для галочки, а хороший выбор: минималистичные квадратные тарелки, замысловатая керамика, изящные фужеры и столовые приборы со стильными рисунками. Если я попадаю в эти ряды, всегда останавливаюсь на минуту и представляю, из чего мне хотелось бы утром пить чай и какой пирог можно испечь в такой форме в выходные. Домашний уют складывается из мелочей.

Здесь же можно найти что-то, чтобы побаловать себя: массажные щетки, косметика, большой выбор средств по уходу за кожей и волосами. А иногда и что-нибудь для души. Я, например, на днях забрела в ряды с новогодней атрибутикой и забыла о времени: елочные игрушки, гирлянды, украшения, ароматические свечи и рождественские аксессуары. Сейчас самое время готовиться к празднику. С детства его обожаю. Да и дочка подросла, елку можем наряжать все вместе.