Шьем свитшот под Новый год

Стиль жизни

Подарок можно не только купить, но и сделать своими руками. Причем второй часто производит гораздо большее впечатление и дольше остается в памяти. Хотите сделать сами, но не знаете, с чего начать? Сегодня мы расскажем, как легко сшить оригинальный свитшот в подарок подруге, мужу, маме или ребенку, где взять все материалы и кто может дать совет по ходу работы. Наш консультант — директор TRUE COLORS FABRIC Анна Густайтис.

Какая ткань подойдет для свитшота?

Для пошива свитшота мастера чаще выбирают футер двухнитку, двухнитку с начесом, трехнитку и трехнитку с начесом. Футер — материал натуральный, в его основе хлопковая нить. Он хранит тепло, держит форму, не садится и не вызывает аллергии. На лицевой поверхности не появляется катышек даже после многих стирок, а так как она гладкая, на нее хорошо ложатся краска и термостатные пленки. Все эти характеристики относятся к трикотажу высшего качества — компакт пенье и пенье.

Выбирать вид футера нужно, исходя из:

— модели Если вещь оверсайз, очень объемная, ваша вещь держит форму — это точно футер трехнитка с начесом. Если что-то по фигуре, то трехнитка без начеса или двухнитка.

— сезона Зимой идеально выбирать ткань с начесами, в теплое время года или для офиса — футер полегче: двухнитку, трехнитку без начеса.

— личных предпочтений

TRUE COLORS FABRIC — это магазин натуральных тканей и фурнитуры. Здесь вам расскажут все о любом виде трикотажа. Футер двух- и трехнитка с начесом и без для модных худи и теплых свитшотов, лен для рубашек и сарафанов, кулирная гладь для стильных футболок, интерлок и муслин для малышей. В тон к ткани тут можно подобрать шнуры, киперную ленту, найти стильные наконечники и лампасы, резинку разной ширины, а также установить металлфурнитуру (кнопочки, люверсы). Кашкорсе для манжетов и горловины тоже найдете здесь.

Вы впервые услышали некоторые слова? Не пугайтесь. Это не помешает вам сделать полезный подарок своими руками. Продавцы все пояснят и помогут посчитать, сколько ткани понадобится для пошива вашего изделия.

Как рассчитать количество ткани?

Обычно мастера рассчитывают количество ткани так: берут желаемую длину изделия плюс припуски на швы и подгиб. Ширина трикотажа большая — 180 см.

Пример: если вы — человек стандартных размеров и среднего роста, у вас есть любимая кофта длиной 60 см, вам нужно брать 65 см ткани и 25 см ткани для манжетов и кашкорсе.

Если человек высокий, широкие плечи, полный или большой обхват груди, талии или бедер, то точно нужно взять длину изделия плюс длину рукава. Это примерно 1,3-1,5 метра.

Для мужских свитшотов классического кроя чаще всего нужно 1,5 метра трикотажного полотна. Если вы сами не можете посчитать или сомневаетесь в количестве ткани, которое нужно брать, здесь вам помогут это сделать.

На чем шить?

Можно шить на обычной швейной машине. Но удобнее трикотажное изделие «собирать» на оверлоке. Если у вас нет своей швейной техники, можно воспользоваться ею в коворкинге по предварительной записи.

Процесс изготовления свитшота:

1. Подготовить трикотажное полотно к раскрою. Для этого его надо предварительно постирать в прохладной воде и высушить на ровной поверхности или пропарить парогенератором.

2. Сложить полотно изнанкой внутрь и выкроить детали переда, спинки и рукавов

3. К детали переда приложить детали рукава «лицом к лицу», совместив срезы реглана. Сколоть булавками и стачать на оверлоке.

4. К полученной детали приложить деталь спинки «лицом к лицу», совместив срезы. Сколоть булавками и стачать на оверлоке.

5. Выполнить ВТО (влажно-тепловую обработку) швов. Сначала «на ребро» («вразутюжку»), затем на полочку и спинку.

6. Вывернуть изделие наизнанку, совместить боковые срезы (можно сметать участок подмышкой, чтобы строчка не съехала).

7. Стачать на оверлоке боковые срезы, заутюжить припуски на перед.

8. Измерить сантиметровой лентой пройму горловины изделия, умножить на 0,75 и получившееся значение отложить на рибане или кашкорсе. Где получившееся значение будет шириной, высота же равна 4,5 см (может быть любой желаемой).

9. Выкроить деталь горловины, стачать в кольцо на швейной машинке.

10. Выполнить ВТО горловины. Для этого необходимо сложить деталь пополам изнанкой внутрь и, заворачивая в кольцо, пропарить парогенратором.

11. Вывернуть изделие наизнанку, приколоть булавками горловину к изделию лицом к лицу. Швом к середине проймы горловины по спинке.

12. Стачать на оверлоке, растягивая при этом деталь горловины. Выполнить ВТО, формируя ровный край.

13. К припуску горловины спинки приложить и приколоть киперную ленту от одного шва до другого так, чтобы длинный край ленты прикрывал на 0,1-0,2 см обметочную строчку бейки. Притачать киперную ленту к припуску горловины на швейной машинке, короткие срезы ленты подвернуть внутрь. Строчку прокладывать на расстоянии 0,1 см от края ленты. В начале и конце строчки поставить закрепки. Аналогичным образом обработать низ рукавов и пояс.

14. Выполнить ВТО изделия.

Фото: предоставлены покупателями магазина

Фото: предоставлены покупателями магазина

— перед раскроем обязательно нужно трикотаж продекатировать (прим. ред.: декатировка — это влажно-тепловая деликатная обработка ткани для ее усадки во время этого процесса, а не тогда, когда уже шьется одежда). Чаще всего достаточно хорошего пара, но темные и красные полотна лучше стирать перед раскроем.

— машинная стирка при температуре 30-40º, не стоит использовать максимальное количество оборотов отжима.

— светлые, темные и красные полотна лучше стирать отдельно друг от друга, а изделия из трикотажа вывернуть наизнанку перед стиркой.

— кроить полотно заметно легче по лицевой стороне, так лучше видно вертикальное направление вязаных столбиков.

— используйте иглы для трикотажа соответствующей толщины. Для тканей из 100 % хлопка рекомендую иглы super stretch и special. И не забывайте вовремя менять иголочки на новые.

— не сушите полотно и изделия из трикотажа под прямыми солнечными лучами, а также на батарее. Расправьте изделие и аккуратно развесьте или разложите горизонтально. Лучше не досушить изделие, чем пересушить его. А если все-таки случилось так, что изделие пересохло, намочите его снова и утюжьте в слегка недосушенном состоянии.