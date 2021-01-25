Сериал «Полет». Драма о том, что спасение может уничтожить твою жизнь

25 января на телеканале ТНТ и видеоплатформе Premier состоится первая киносериальная премьера года — психологическая драма «Полет». Сериал о том, как один неслучившийся полет дал возможность нескольким непохожим друг на друга людям задуматься о прошлом и полностью пересобрать свою жизнь.

Первый пассажирский перелет на самолете состоялся в 1914 году. С тех пор авиаперелеты тесно вошли в нашу жизнь. Так герой Джорджа Клуни в фильме «Мне бы в небо» проводит в воздухе времени намного больше, чем на земле. И именно там, в небе, ощущает себя живым, пытается разобраться в себе и не думать о том, что когда самолет приземлится, встречать его будет, увы, некому.





Но есть и другой взгляд на самолеты, куда более трагический. Авиакатастрофы и тема выживших в них. Слэшер «Пункт назначения», например, взглянул на это с точки зрения фатализма, поэтому чудесное спасение в начале означает лишь то, что смерть будет и дальше преследовать героев.





Но российский сериал «Полет» о другом. В его основе — обычные люди и их проблемы, так знакомые нам. Вот, Ира (Оксана Акиньшина) поняла, что ее идеальная семья далеко не идеальна: оказывается, муж ей изменяет, а решать рутинные проблемы детей она устала. Ее начальник Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) сталкивается с паническими атаками. Илюша (Павел Табаков) принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой — писательством. Герои выясняют проблемы с родителями, бунтуют против порядков, которые принимали сами же много лет подряд и стараются перестать бояться, перестать жить с оглядкой на прошлое. Каждый из героев рассказывает свой взгляд на события последних дней и пытается понять, где же именно он свернул не туда, и есть ли теперь шанс выбраться.