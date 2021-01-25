Сериал «Полет». Драма о том, что спасение может уничтожить твою жизнь
25 января на телеканале ТНТ и видеоплатформе Premier состоится первая киносериальная премьера года — психологическая драма «Полет». Сериал о том, как один неслучившийся полет дал возможность нескольким непохожим друг на друга людям задуматься о прошлом и полностью пересобрать свою жизнь.
Первый пассажирский перелет на самолете состоялся в 1914 году. С тех пор авиаперелеты тесно вошли в нашу жизнь. Так герой Джорджа Клуни в фильме «Мне бы в небо» проводит в воздухе времени намного больше, чем на земле. И именно там, в небе, ощущает себя живым, пытается разобраться в себе и не думать о том, что когда самолет приземлится, встречать его будет, увы, некому.
Но есть и другой взгляд на самолеты, куда более трагический. Авиакатастрофы и тема выживших в них. Слэшер «Пункт назначения», например, взглянул на это с точки зрения фатализма, поэтому чудесное спасение в начале означает лишь то, что смерть будет и дальше преследовать героев.
Но российский сериал «Полет» о другом. В его основе — обычные люди и их проблемы, так знакомые нам. Вот, Ира (Оксана Акиньшина) поняла, что ее идеальная семья далеко не идеальна: оказывается, муж ей изменяет, а решать рутинные проблемы детей она устала. Ее начальник Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) сталкивается с паническими атаками. Илюша (Павел Табаков) принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой — писательством. Герои выясняют проблемы с родителями, бунтуют против порядков, которые принимали сами же много лет подряд и стараются перестать бояться, перестать жить с оглядкой на прошлое. Каждый из героев рассказывает свой взгляд на события последних дней и пытается понять, где же именно он свернул не туда, и есть ли теперь шанс выбраться.
«Полет» — история людей, которые, перепутав авиарейсы, избежали авиакатастрофы. Но избежали не совсем: травматический опыт породил цепочку событий и перемен мировоззрения, которым и посвящен сериал», — комментирует Александр Робак.
Одну из ключевых ролей в «Полете» исполнил Михаил Ефремов и следить за его историей одновременно неловко и страшно, так много параллелей с тем, что случилось на самом деле. Его персонаж — юрист одной из московских компаний — взяточник, дебошир и алкоголик, совершающий преступление. Однажды тот сел за руль в нетрезвом виде и… Во время своей исповеди Жабенко (персонаж Ефремова) произносит фразу, которая сейчас звучит особенно трагично: «Моя бывшая жена говорит, что все, к чему я прикасаюсь, превращается в говно».
Один эпизод «Полета» — это одна история, посвященная жизни каждого героя. Каждый из героев записывает на диктофон свою версию событий, которые легли в основу сюжета. Нам рассказывают, как он жил до чудесного спасения и что делал после. Но объединяет все линии некая афера, на которую они после той командировки подписались вслед за директором фирмы Дмитрием Юрьевичем. И тут становится ясно, что перед нами не драма о поисках себя и обретении смысла жизни, а криминальный триллер о том, на что можно пойти, чтобы получить «здесь и сейчас».
«Полет» — это история о том, что внешним не закроешь внутреннее. Ты можешь сколько угодно гнаться за внешними ориентирами (машинами, квартирами, дачами), но при этом, если ты честно не обратишь внимание на то, что у тебя внутри, никаких изменений не произойдет. Счастье лежит внутри тебя, как бы это банально ни звучало. Да, сейчас это выражение часто повторяется, возможно, поэтому оно немного обесценилось. Тем не менее, это так — нет мира внутри — нет мира снаружи», — говорит о своей роли Никита Ефремов.
Когда герои понимают это, то перестают быть живыми. Они выбирают самые очевидные направления действий, но при этом игнорируют другие очевидные поступки. Так, когда видишь семью героини Оксаны Акиньшиной, появляется ощущение, что семья жила в вакууме и за семь лет ее члены ни разу откровенно не поговорили друг с другом. Возможно, что Петр Тодоровский-младший таким образом пытался показать разобщенность и равнодушие. Но выглядит на экране это странно.
При этом, при всех огрехах «Полет» уже можно назвать успешным проектом. Еще до премьеры на телевидении «Полет» взял главный приз международного кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в чешском Брно. Также «Полет» стал единственным российским участником международного фестиваля Serienсamp Festival в Германии и вошёл в программу международной онлайн-конференции Content London в Великобритании.
«В «Полете» исследуется тема счастья, насколько человеку подвластно его создавать, да и стоит ли это делать в принципе… Петей Тодоровским, наверное, заложен такой месседж, что есть рок, который тебя нагонит где бы ты ни был, в любой точке мира, куда бы ты не убежал, не улетел и не уплыл. От судьбы не уйдешь. Но за каждым человеком стоит нечто большее, и Петр как раз задается этим вопросом — что это, судьба, рок и мы на самом деле не управляем своей судьбой, а только следуем за ней? Ответ предстоит найти зрителям», — объясняет актриса Юлия Хлынина.
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