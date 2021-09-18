Сентябрь продолжает гореть: фотографии последних теплых дней в Томске и песни, которые вы точно знаете

Сибирская погода любит преподносить сюрпризы — спрогнозировать, какая температура воздуха будет в оставшиеся недели осени, сложно. Но очевидно точно, что пока есть теплые дни, лучше ими наслаждаться по полной. Посидеть в парке, пройтись по улицам Томска или собраться с друзьями и устроить душевную посиделку. Мы собрали для вас плейлист песен, которые вы точно знаете и сможете спеть под гитару хором в компании.