Съемки веб-сериала «Соцсети» с известными актерами завершились в Томске

В областном центре завершились съемки веб-сериала «Соцсети», сообщили ТВ2 в томском продюсерском объединении «CAST production». Героем финальной третьей серии «Объятые одиночеством» стал популярный актер Кирилл Кяро, известный по таким телесериалам как «Нюхач», «Эпидемия», «Измены».

По сюжету серии, действие разворачивается в ближайшем будущем, главный герой Стас, которого исполняет актер Кирилл Кяро – работает в компании кадлером: помогает клиенткам справиться с одиночеством и депрессией, обнимая их перед сном за деньги. Он каждую ночь засыпает в новой постели с новой одинокой женщиной. Однако встреча с клиенткой по имени Лера стирает для него границу между работой и истинными желаниями, он влюбляется в нее, из-за чего нарушает этические правила компании, в которой работает.

Для съемок сериала провели масштабный кастинг среди горожан, а также велись поиски актеров в театрах Томской области. «Задача поиска актеров в нашем регионе достаточно сложная, но абсолютно выполнимая. Нужно настроиться на поиск не универсальных актеров, а скорее определенных типажей, которые могут найтись где угодно. То есть вопреки всеобщему заблуждению актеров нужно искать не только в театрах, их можно встретить даже на улице, в магазине, кафе и маршрутке. Среди знакомых, друзей и родных. Главное, чтобы было попадание в типаж. В кино может играть кто угодно, независимо от актерского образования», — рассказал один из продюсеров проекта Артем Сагеев.