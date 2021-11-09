Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Стиль жизни
  3. Съемки веб-сериала «Соцсети» с известными актерами завершились в Томске
Стиль жизни

Съемки веб-сериала «Соцсети» с известными актерами завершились в Томске

ТВ2 ТВ2

В областном центре завершились съемки веб-сериала «Соцсети», сообщили ТВ2 в томском продюсерском объединении «CAST production». Героем финальной третьей серии «Объятые одиночеством» стал популярный актер Кирилл Кяро, известный по таким телесериалам как «Нюхач», «Эпидемия», «Измены».

По сюжету серии, действие разворачивается в ближайшем будущем, главный герой Стас, которого исполняет актер Кирилл Кяро – работает в компании кадлером: помогает клиенткам справиться с одиночеством и депрессией, обнимая их перед сном за деньги. Он каждую ночь засыпает в новой постели с новой одинокой женщиной. Однако встреча с клиенткой по имени Лера стирает для него границу между работой и истинными желаниями, он влюбляется в нее, из-за чего нарушает этические правила компании, в которой работает. 

Для съемок сериала провели масштабный кастинг среди горожан, а также велись поиски актеров в театрах Томской области.

«Задача поиска актеров в нашем регионе достаточно сложная, но абсолютно выполнимая. Нужно настроиться на поиск не универсальных актеров, а скорее определенных типажей, которые могут найтись где угодно. То есть вопреки всеобщему заблуждению актеров нужно искать не только в театрах, их можно встретить даже на улице, в магазине, кафе и маршрутке. Среди знакомых, друзей и родных. Главное, чтобы было попадание в типаж. В кино может играть кто угодно, независимо от актерского образования», — рассказал один из продюсеров проекта Артем Сагеев.

Съемки продлились почти три месяца. Сейчас начинается подготовка к монтажу. Релиз планируется в первой половине 2022 года.

Напомним, веб-сериал «Соцсети» стал возможен благодаря победе продюсерского объединения «CAST production» в грантовом конкурсе Росмолодежи и при поддержке привлекаемых партнеров. Проект состоит из трех серий, рассказывающих об отношениях между современными людьми под влиянием цифровых технологий. В сериях играют главные роли известные актеры Любовь Аксенова , Алексей Гоман, Кирилл Кяро, Сергей Походаев, а также томские театральные актеры, актеры-любители, известные общественные деятели города. Помимо основной съёмочной группы из Томска в проекте принимают участие и молодые кинематографисты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Иркутска, Читы, Красноярска, Новокузнецка, Кемерова и других городов России.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.