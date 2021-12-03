Семеро студентов из Томской области получили по миллиону рублей, победив в конкурсе «Твой Ход»

В парке науки и искусств «Сириус» в Сочи объявили имена 200 победителей первого Всероссийского конкурса «Твой Ход». Среди них семеро студентов из Томской области — Татьяна Федько из ТГАСУ, Константин Морозов и Виктория Семашкина из СибГМУ, Наталья Климова и Алексей Липеев из ТПУ, а также Алексей Родниченко и Елизавета Дудник из ТГУ. Кроме того, Томский государственный университет получил грант в размере 2,5 миллиона рублей на развитие, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Каждый из победителей получил денежную премию — по миллиону рублей, который можно направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, все они отправятся в путешествие по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам России.

«Многие из вас участвовали в разработке этих туров, и у каждого будет возможность поехать в одно из таких путешествий, посмотреть нашу прекрасную страну. И это не только знакомство с удивительной природой или красивыми местами, но и встречи с такими же студентами, как вы. Это уникальная возможность, дающая и ощущение удивительной страны, в которой мы с вами живем, и открывающая для каждого из вас новые возможности», — отметил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Также многие активные участники «Твоего Хода» получили специальные призы и приглашения на стажировки в крупнейшие компании России, в их числе ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД», российская технологическая компания VK.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходил с 27 по 29 ноября. В нем участвовала 1 тысяча студентов из 76 регионов страны. В финале они занимались проектированием университета будущего, отвечая на стратегически важные задачи для современной молодежи и российских университетов.

Конкурс проводился впервые. Его организаторами выступили организация «Россия — страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Всего заявки на участие в первом «Твоем Ходе» подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.