«Сегодня в приюте будет маленький пир»: итоги акции помощи бездомным кошкам

– Подарки от томичей сегодня нам привезли в этот приют, потому что здесь больше питомцев, чем у других наших волонтеров. Всех Елизавета содержит за свой счет. Строит приют тоже сама, насколько позволяют возможности. Она рада любой помощи. Всем, кто откликнулся и сделал такой дорогой подарок, спасибо большое – и от нас, и от наших пушистиков. Мы подсчитали, этого корма хватит примерно на полмесяца всем нашим питомцам, а их много. Ведь как можно пройти мимо бездомных животных? Знаете, когда занесли коробки с подарками, котики поняли, что их ждет что-то вкусное. Они редко едят влажный корм, это дефицит. Сегодня в приюте будет маленький пир.