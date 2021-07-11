«Сегодня в приюте будет маленький пир»: итоги акции помощи бездомным кошкам
В рамках проекта помощи бездомным животным на нашем сайте периодически публикуются виртуальные выставки - материалы о кошках и собаках, которые ищут дом. Две недели назад мы предложили нашим читателям новую форму помощи: не можете взять котика домой – купите ему пакетик корма в интернет-магазине, а служба доставки привезет все на место.
Подводим итоги. В первой благотворительной акции ТВ2 и интернет-магазина «ZOOферма» приняли участие 29 человек: 16 – купили корма, 13 – перечислили деньги. Итого на 19500 рублей приобретено: 36 кг сухого корма, 11,8 кг влажного корма, 3 упаковки лакомства для кошек, 2 спрея для приучения к лотку.
– Честно говоря, я не ожидал такой реакции от людей. Некоторые скидывали по 3 тысячи деньгами. Многие и своим животным на такую сумму ничего не купят, а тут безвозмездно. Мы сейчас в приют приехали, привезли коробки. Я вижу, какой здесь масштаб. И то, что мы привезли, это, конечно, крохи. Но волонтеры говорят, что для них это весомый вклад. Они довольны. Мы довольны. Люди, которые приняли участие в этой акции, тоже довольны, что сделали хорошее дело. Значит, будем продолжать.
Все товары представители магазина «ZOOферма» передали волонтерам, которые помогают животным найти дом. Большая часть корма останется в частном приюте Елизаветы Устиновой «Мягкие лапки». Здесь сейчас проживает около 50-ти кошек.
– Подарки от томичей сегодня нам привезли в этот приют, потому что здесь больше питомцев, чем у других наших волонтеров. Всех Елизавета содержит за свой счет. Строит приют тоже сама, насколько позволяют возможности. Она рада любой помощи. Всем, кто откликнулся и сделал такой дорогой подарок, спасибо большое – и от нас, и от наших пушистиков. Мы подсчитали, этого корма хватит примерно на полмесяца всем нашим питомцам, а их много. Ведь как можно пройти мимо бездомных животных? Знаете, когда занесли коробки с подарками, котики поняли, что их ждет что-то вкусное. Они редко едят влажный корм, это дефицит. Сегодня в приюте будет маленький пир.
Еще один приятный итог виртуальной выставки бездомных кошек – пять усатых-полосатых участников нашли свой дом. Благодаря нескольким публикациям в хорошие руки пристроены 45 котиков. Но еще много тех, кто ждет хозяина. По вопросам о питомцах обращаться к Ларисе Прохоровой по телефону: 89138616797.
Спасибо всем, кто сделал доброе дело. Если вы не успели поучаствовать, по этой ссылке все еще можно купить корм для кошек из приюта в интернет-магазине «ZOOферма». А уже скоро на сайте ТВ2 пройдет новая виртуальная выставка помощи бездомным собакам.
Фотографии - Полина Диденко.