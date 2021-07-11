{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Стиль жизни «Сегодня в приюте будет маленький пир»: итоги акции помощи бездомным кошкам
Стиль жизни

«Сегодня в приюте будет маленький пир»: итоги акции помощи бездомным кошкам

Татьяна Бемлер
ТВ2 Татьяна Бемлер
2 часа назад

В рамках проекта помощи бездомным животным на нашем сайте периодически публикуются виртуальные выставки - материалы о кошках и собаках, которые ищут дом. Две недели назад мы предложили нашим читателям новую форму помощи: не можете взять котика домой – купите ему пакетик корма в интернет-магазине, а служба доставки привезет все на место.

Подводим итоги. В первой благотворительной акции ТВ2 и интернет-магазина «ZOOферма» приняли участие 29 человек: 16 – купили корма, 13 – перечислили деньги. Итого на 19500 рублей приобретено: 36 кг сухого корма, 11,8 кг влажного корма, 3 упаковки лакомства для кошек, 2 спрея для приучения к лотку.

– Честно говоря, я не ожидал такой реакции от людей. Некоторые скидывали по 3 тысячи деньгами. Многие и своим животным на такую сумму ничего не купят, а тут безвозмездно. Мы сейчас в приют приехали, привезли коробки. Я вижу, какой здесь масштаб. И то, что мы привезли, это, конечно, крохи. Но волонтеры говорят, что для них это весомый вклад. Они довольны. Мы довольны. Люди, которые приняли участие в этой акции, тоже довольны, что сделали хорошее дело. Значит, будем продолжать.
Алексей Полосин, директор магазина «ZOOферма»
Алексей Полосин, директор магазина «ZOOферма»

Все товары представители магазина «ZOOферма» передали волонтерам, которые помогают животным найти дом. Большая часть корма останется в частном приюте Елизаветы Устиновой «Мягкие лапки». Здесь сейчас проживает около 50-ти кошек.

Фото:  {{ currentSlide.description }}
Автор:  {{ currentSlide.author }}
{{ currentSlideNavIndex }} из {{ currentLength }}
-
-
-
-
-

– Подарки от томичей сегодня нам привезли в этот приют, потому что здесь больше питомцев, чем у других наших волонтеров. Всех Елизавета содержит за свой счет. Строит приют тоже сама, насколько позволяют возможности. Она рада любой помощи. Всем, кто откликнулся и сделал такой дорогой подарок, спасибо большое – и от нас, и от наших пушистиков. Мы подсчитали, этого корма хватит примерно на полмесяца всем нашим питомцам, а их много. Ведь как можно пройти мимо бездомных животных? Знаете, когда занесли коробки с подарками, котики поняли, что их ждет что-то вкусное. Они редко едят влажный корм, это дефицит. Сегодня в приюте будет маленький пир.
Лариса Прохорова, волонтер
Лариса Прохорова, волонтер
Фото:  {{ currentSlide.description }}
Автор:  {{ currentSlide.author }}
{{ currentSlideNavIndex }} из {{ currentLength }}
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Еще один приятный итог виртуальной выставки бездомных кошек – пять усатых-полосатых участников нашли свой дом. Благодаря нескольким публикациям в хорошие руки пристроены 45 котиков. Но еще много тех, кто ждет хозяина. По вопросам о питомцах обращаться к Ларисе Прохоровой по телефону: 89138616797.

Котики, которые нашли свой дом

Спасибо всем, кто сделал доброе дело. Если вы не успели поучаствовать, по этой ссылке все еще можно купить корм для кошек из приюта в интернет-магазине «ZOOферма». А уже скоро на сайте ТВ2 пройдет новая виртуальная выставка помощи бездомным собакам.

Фотографии - Полина Диденко.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.