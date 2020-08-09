«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

Кабачки выросли, значит, самое время разнообразить свое меню полезными овощными блюдами. Если вы уже успели потушить рагу, пожарить оладьи из кабачка и запечь его в сметане с чесноком, ловите себе в копилку еще один простой и вкусный рецепт.





Готовим легкий и в то же время питательный обед/ужин — запеканку из кабачка. Для этого нам понадобятся следующие продукты: