«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

Кабачки выросли, значит, самое время разнообразить свое меню полезными овощными блюдами. Если вы уже успели потушить рагу, пожарить оладьи из кабачка и запечь его в сметане с чесноком, ловите себе в копилку еще один простой и вкусный рецепт.
Готовим легкий и в то же время питательный обед/ужин — запеканку из кабачка. Для этого нам понадобятся следующие продукты:
- большой кабачок
- 300-500 г фарша
- 2-3 помидора
- 1 луковица
- 1-1,5 стакана сметаны
- 2 яйца
- соль по вкусу
- твердый сыр
1. Кабачок почистить, удалить семена и натереть на крупной терке и посолить. Оставить минут на 15, чтобы мякоть дала сок.
2. Фарш поджарить с луком, перцем и солью. Можно добавить других специй — по вкусу. Мы взяли свино-говяжий фарш. Возможно заменить его на тот, что больше нравится вам.
3. Укладываем запеканку. Кабачковую мякоть делим на две части. Первую укладываем на дно формы, предварительно хорошо отжав руками.
4. На кабачок выкладываем весь поджаренный фарш.
5. Покрываем фарш оставшейся частью кабачковой мякоти.
6. Режем помидоры тонкими ломтиками и выкладываем на кабачок.
7. Смешиваем в отдельной посуде яйца со сметаной, солим и перчим по вкусу. Заливаем этой смесью запеканку.
8. Ставим в духовку. Запекаем при температуре 180 градусов примерно 30 минут. За 15 минут до готовности посыпать тертым сыром.