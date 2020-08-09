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09 августа,
2020
13
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Кабачки выросли, значит, самое время разнообразить свое меню полезными овощными блюдами. Если вы уже успели потушить рагу, пожарить оладьи из кабачка и запечь его в сметане с чесноком, ловите себе в копилку еще один простой и вкусный рецепт.


Готовим легкий и в то же время питательный обед/ужин — запеканку из кабачка. Для этого нам понадобятся следующие продукты:

«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков
  • большой кабачок
  • 300-500 г фарша
  • 2-3 помидора
  • 1 луковица
  • 1-1,5 стакана сметаны
  • 2 яйца
  • соль по вкусу
  • твердый сыр  
«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков


1. Кабачок почистить, удалить семена и натереть на крупной терке и посолить. Оставить минут на 15, чтобы мякоть дала сок.

«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

2. Фарш поджарить с луком, перцем и солью. Можно добавить других специй — по вкусу. Мы взяли свино-говяжий фарш. Возможно заменить его на тот, что больше нравится вам.

«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

3. Укладываем запеканку. Кабачковую мякоть делим на две части. Первую укладываем на дно формы, предварительно хорошо отжав руками.

«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

4. На кабачок выкладываем весь поджаренный фарш.

«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

5. Покрываем фарш оставшейся частью кабачковой мякоти.

«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

6. Режем помидоры тонкими ломтиками и выкладываем на кабачок.

«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков
«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

7. Смешиваем в отдельной посуде яйца со сметаной, солим и перчим по вкусу. Заливаем этой смесью запеканку.

«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

8. Ставим в духовку. Запекаем при температуре 180 градусов примерно 30 минут. За 15 минут до готовности посыпать тертым сыром.

«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

Приятного аппетита!

«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков
«Сделай это вкусно»: запеканка из кабачков

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