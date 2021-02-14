«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами

Стиль жизни

Сегодня мы приготовили фоторецепт для тех, кто любит что-то вкусное и полезное, но при этом не готов проводить много времени на кухне. Запеченные яблоки с орехами готовятся очень быстро, да и список продуктов для этого блюда – проще некуда. Пробуйте! Думаем, вам понравится.

Нам понадобится:

3 средних яблока

Несколько ложек меда

50-100 г очищенных грецких орехов

1-2 ч.л. корицы

10 г сливочного масла

Сахарная пудра для украшения

Грецкие орехи помыть и размельчить. Смешать их с медом – по вкусу. Это будет начинка для яблок. На самом деле можно использовать и другие орехи, например, миндаль, фундук или сделать смесь орехов – это на ваш вкус. Мы обошлись только грецкими.

С яблок аккуратно снять «шляпки» и вычистить середину. Можно сделать небольшое отверстие для начинки и оставить много мякоти. Можно – наоборот: вычистить мякоть по максимуму и начинить яблоки орехами с медом. Еще вариант – перемешать мякоть, которую достали из яблока с орехами, и заполнить ею фрукт.

Когда яблоки заполнили начинкой, посыпаем их сверху корицей, кладем сверху маленький кусочек сливочного масла и надеваем «шляпки». Впрочем, можно и не накрывать яблоки. От этого их вкус не изменится.

В форму с яблоками наливаем немного воды и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Готовые яблоки можно посыпать сахарной пудрой или молотыми орехами. Если надумаете приготовить это блюдо на завтрак, с утра ваш дом наполнится пряным ароматом корицы, а это обещает отличное настроение на весь день. Приятного аппетита!