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14 февраля,
2021
15
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сегодня мы приготовили фоторецепт для тех, кто любит что-то вкусное и полезное, но при этом не готов проводить много времени на кухне. Запеченные яблоки с орехами готовятся очень быстро, да и список продуктов для этого блюда – проще некуда. Пробуйте! Думаем, вам понравится.

«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами

Нам понадобится:


  • 3 средних яблока
  • Несколько ложек меда
  • 50-100 г очищенных грецких орехов
  • 1-2 ч.л. корицы
  • 10 г сливочного масла
  • Сахарная пудра для украшения
«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами

Грецкие орехи помыть и размельчить. Смешать их с медом – по вкусу. Это будет начинка для яблок. На самом деле можно использовать и другие орехи, например, миндаль, фундук или сделать смесь орехов – это на ваш вкус. Мы обошлись только грецкими. 

«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами
«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами
«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами
«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами

С яблок аккуратно снять «шляпки» и вычистить середину. Можно сделать небольшое отверстие для начинки и оставить много мякоти. Можно – наоборот: вычистить мякоть по максимуму и начинить яблоки орехами с медом. Еще вариант – перемешать мякоть, которую достали из яблока с орехами, и заполнить ею фрукт. 

«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами
«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами
«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами

Когда яблоки заполнили начинкой, посыпаем их сверху корицей, кладем сверху маленький кусочек сливочного масла и надеваем «шляпки». Впрочем, можно и не накрывать яблоки. От этого их вкус не изменится. 

«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами
«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами
«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами

В форму с яблоками наливаем немного воды и ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. 

«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами

Готовые яблоки можно посыпать сахарной пудрой или молотыми орехами. Если надумаете приготовить это блюдо на завтрак, с утра ваш дом наполнится пряным ароматом  корицы, а это обещает отличное настроение на весь день. Приятного аппетита!

«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами
«Сделай это вкусно»: запеченные яблоки с медом и орехами

Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда или выпечки, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем ваш рецепт в рубрике «Сделай это вкусно».



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