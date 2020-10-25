«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
Если ваша морозилка полна замороженной летом ягоды, пора её разгружать. Наша читательница Евгения Борзунова поделилась простым в приготовлении рецептом творожного десерта из доступных продуктов. В качестве начинки можно использовать любые ягоды.
Нам понадобится:
- Ягода - 200 г (вес размороженной ягоды)
- Мука - 200 г
- Сахар - 200 г (это оптимальный вес, если хотите прямо приторный, до добавьте, если на ПП, то уменьшайте)
- Масло сливочное - 150 г
- Творог любой по вкусу жирности - 500 г
- Яйцо куриное - 3 шт.
- Сметана любой жирности - 100 г
- Разрыхлитель теста - 1ч.л.
Начинаем с теста, потому что после его приготовления, оно должно полежать в холодильнике 30 минут. Берём всю муку, добавляем разрыхлитель. Окуная периодически масло в муку, трем его на тёрке, добавляем к этой массе 100 граммов сахара, и перетираем смесь руками до образования крошки. Затем разбиваем сюда же 1 яйцо и замешиваем тесто.
Готовое тесто перекладываем в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут. Пока оно охлаждается, займёмся начинкой.
Весь творог, сметану, оставшийся сахар и 2 яйца перемешиваем миксером.
Форму слегка смазываем маслом, я ещё посыпаю тонким слоем манки, чтобы тесто не прилипло. Кстати, чтобы удобно было его распределять по форме, просто смочите руки водой. Формируем бортики, чтобы вошла начинка. Заливаем ее, сверху сыплем ягоду (сегодня у меня черника) и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Вуаля — пирог готов! Всем приятного аппетита!
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