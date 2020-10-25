«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами

Если ваша морозилка полна замороженной летом ягоды, пора её разгружать. Наша читательница Евгения Борзунова поделилась простым в приготовлении рецептом творожного десерта из доступных продуктов. В качестве начинки можно использовать любые ягоды.

Начинаем с теста, потому что после его приготовления, оно должно полежать в холодильнике 30 минут. Берём всю муку, добавляем разрыхлитель. Окуная периодически масло в муку, трем его на тёрке, добавляем к этой массе 100 граммов сахара, и перетираем смесь руками до образования крошки. Затем разбиваем сюда же 1 яйцо и замешиваем тесто.



Готовое тесто перекладываем в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут. Пока оно охлаждается, займёмся начинкой.