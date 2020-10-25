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25 октября,
2020
20
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Если ваша морозилка полна замороженной летом ягоды, пора её разгружать. Наша читательница Евгения Борзунова поделилась простым в приготовлении рецептом творожного десерта из доступных продуктов. В качестве начинки можно использовать любые ягоды. 

«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
Фото: Евгения Борзунова

Нам понадобится:



  • Ягода - 200 г (вес размороженной ягоды)
  • Мука - 200 г 
  • Сахар - 200 г (это оптимальный вес, если хотите прямо приторный, до добавьте, если на ПП, то уменьшайте)
  • Масло сливочное - 150 г
  • Творог любой по вкусу жирности - 500 г
  • Яйцо куриное - 3 шт.
  • Сметана любой жирности - 100 г
  • Разрыхлитель теста - 1ч.л.
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами

Начинаем с теста, потому что после его приготовления, оно должно полежать в холодильнике 30 минут. Берём всю муку, добавляем разрыхлитель. Окуная периодически масло в муку, трем его на тёрке, добавляем к этой массе 100 граммов сахара, и перетираем смесь руками до образования крошки. Затем разбиваем сюда же 1 яйцо и замешиваем тесто. 


Готовое тесто перекладываем в пакет и отправляем в холодильник на 30 минут. Пока оно охлаждается, займёмся начинкой.

«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами

Весь творог, сметану, оставшийся сахар и 2 яйца перемешиваем миксером.

«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами

Форму слегка смазываем маслом, я ещё посыпаю тонким слоем манки, чтобы тесто не прилипло. Кстати, чтобы удобно было его распределять по форме, просто смочите руки водой. Формируем бортики, чтобы вошла начинка. Заливаем ее, сверху сыплем ягоду (сегодня у меня черника) и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами
«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами

Вуаля — пирог готов! Всем приятного аппетита!

«Сделай это вкусно»: творожный пирог с ягодами

Еще больше фоторецептов смотрите в спецпроекте «Сделай это вкусно».

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