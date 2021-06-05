«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса

Стиль жизни

Быстрый и питательный пирог на тот случай, если гости уже на пороге или семья ждет завтрака/обеда/ужина. Готовится из привычных и доступных ингредиентов, не требует много времени и особых кулинарных навыков.

Что нам нужно:

Творог – около 80 г, можно и больше, если уменьшить количество сыра.

Сыр – один брусок 200 г. Подойдет любой, мы использовали «Российский».

Готовое слоеное бездрожжевое тесто – 1 пачка.

Зелень – по несколько веточек укропа, лука, петрушки. Можно оставить, например, один укроп. Тут дело вкуса.

Яйцо для смазывания верхушки пирога.

Соль.

Круглая форма.

Приступим!

Всю будущую начинку пирога нужно измельчить. Сыр натереть, зелень покрошить, а затем все это смешать с творогом и подсолить. Можете предварительно включить разогреваться духовку до 180 градусов.

Теперь пришла очередь теста. Его нужно слегка раскатать и нарезать несколько прямоугольников шириной около 15 см, чтобы после выложить на него начинку и сформировать колбаски.

Прямоугольник с начинкой нужно надежно защипнуть вдоль, а кончики подогнуть внутрь и тоже защипнуть, чтобы сыр при выпекании не вытек.

Что дальше?

Берем круглую форму и поочередно каждую «колбаску» выкладываем вкруг улиткой. В отдельной миске разбиваем яйцо, перемешиваем белок и желток, полученной смесью смазываем сверху будущий пирог. Верхушку можно посыпать кунжутом, если есть желание.

Отравляем все в разогретую до 180-200 градусов духовку. Оставляем выпекаться приблизительно на 15 минут. Тут время может разниться в зависимости от печи. Смотрите по румянцу на пироге и готовности. Сыр должен полностью расплавиться, а тесто не остаться сырым.

Вынимаем пирог из духовки и даем ему остыть. Все, можно подавать к столу. Приятного аппетита!