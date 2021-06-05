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05 июня,
2021
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Быстрый и питательный пирог на тот случай, если гости уже на пороге или семья ждет завтрака/обеда/ужина. Готовится из привычных и доступных ингредиентов, не требует много времени и особых кулинарных навыков.

Что нам нужно:

«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса

Творог – около 80 г, можно и больше, если уменьшить количество сыра.


Сыр – один брусок 200 г. Подойдет любой, мы использовали «Российский».


Готовое слоеное бездрожжевое тесто – 1 пачка.


Зелень – по несколько веточек укропа, лука, петрушки. Можно оставить, например, один укроп. Тут дело вкуса.


Яйцо для смазывания верхушки пирога.


Соль.


Круглая форма.

Приступим!

Всю будущую начинку пирога нужно измельчить. Сыр натереть, зелень покрошить, а затем все это смешать с творогом и подсолить. Можете предварительно включить разогреваться духовку до 180 градусов.

«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса
«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса
«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса

Теперь пришла очередь теста. Его нужно слегка раскатать и нарезать несколько прямоугольников шириной около 15 см, чтобы после выложить на него начинку и сформировать колбаски.

«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса
«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса
«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса

Прямоугольник с начинкой нужно надежно защипнуть вдоль, а кончики подогнуть внутрь и тоже защипнуть, чтобы сыр при выпекании не вытек.

«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса

Что дальше?

Берем круглую форму и поочередно каждую «колбаску» выкладываем вкруг улиткой. В отдельной миске разбиваем яйцо, перемешиваем белок и желток, полученной смесью смазываем сверху будущий пирог. Верхушку можно посыпать кунжутом, если есть желание.


Отравляем все в разогретую до 180-200 градусов духовку. Оставляем выпекаться приблизительно на 15 минут. Тут время может разниться в зависимости от печи. Смотрите по румянцу на пироге и готовности. Сыр должен полностью расплавиться, а тесто не остаться сырым.

«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса

Вынимаем пирог из духовки и даем ему остыть. Все, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса
«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса
«Сделай это вкусно»: сырный пирог-улитка с зеленью за полчаса

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Больше фоторецептов в спецпроекте «Сделай это вкусно»


Если у вас в запасе тоже есть необычный рецепт вкусного блюда или десерта, присылайте нам на почту lubovmorkovnatv2@yandex.ru, рассказывайте о том, кто вам его передал, и раскрывайте свои секреты приготовления.  

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