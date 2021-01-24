«Сделай это вкусно»: шоколадный торт
Когда на улице мороз, не хочется выходить из дома, но вдруг захотелось чего-нибудь вкусненького – пеките шоколадный торт. Наш рецепт из простых продуктов, которые найдутся практически у каждого в холодильнике. Полтора часа – и торт готов. Захотелось выпить чаю? Тогда приступаем.
Нам понадобится:
Для теста:
- 2 яйца
- 1-1,5 стакана сахара
- 2 стакана сметаны
- 1,5 ч.л. соды или разрыхлителя
- 5-7 ч. л. какао
- 2 стакана муки
Для крема:
- 4-5 стаканов сметаны
- сахар по вкусу
Для глазури:
- шоколадка
ИЛИ
- какао
- сахар
- сливочное масло
- молоко
Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем к ним сметану, какао, разрыхлитель и муку. Тщательно перемешиваем, чтобы не оставалось комочков. Тесто получается жидкое. Делим его на две или три части, — в зависимости от объема вашей формы для выпечки. Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 30 минут.
У нас получилось два коржа. Их мы разрезали пополам, чтобы торт лучше пропитался кремом.
Пропитать торт можно кремом, который вам нравится. Мы предпочитаем самый простой и вкусный вариант – сметана с сахаром. Хорошо перемешать, чтобы сахар растворился и обильно смазать коржи.
Сверху шоколадный торт, конечно же, должен быть покрыт шоколадом. Можно пойти простым путем – растопить шоколадку. Мы же варим глазурь – пять минут и готово. Украшаем тем, что есть под рукой.
Торту лучше дать настояться несколько часов. Но если очень хочется, можно сразу отрезать кусочек и пить чай.
Приятного аппетита!
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