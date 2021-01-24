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24 января,
2021
16
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: шоколадный торт

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Когда на улице мороз, не хочется выходить из дома, но вдруг захотелось чего-нибудь вкусненького – пеките шоколадный торт. Наш рецепт из простых продуктов, которые найдутся практически у каждого в холодильнике. Полтора часа – и торт готов. Захотелось выпить чаю? Тогда приступаем.

«Сделай это вкусно»: шоколадный торт

Нам понадобится:


Для теста:


  • 2 яйца
  • 1-1,5 стакана сахара
  • 2 стакана сметаны
  • 1,5 ч.л. соды или разрыхлителя
  • 5-7 ч. л. какао
  • 2 стакана муки


Для крема:


  • 4-5 стаканов сметаны
  • сахар по вкусу


Для глазури:


  • шоколадка   


ИЛИ


  • какао
  • сахар
  • сливочное масло
  • молоко 
«Сделай это вкусно»: шоколадный торт

Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем к ним сметану, какао, разрыхлитель и муку. Тщательно перемешиваем, чтобы не оставалось комочков. Тесто получается жидкое. Делим его на две или три части, — в зависимости от объема вашей формы для выпечки. Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 30 минут. 

«Сделай это вкусно»: шоколадный торт
«Сделай это вкусно»: шоколадный торт
«Сделай это вкусно»: шоколадный торт
«Сделай это вкусно»: шоколадный торт
«Сделай это вкусно»: шоколадный торт
«Сделай это вкусно»: шоколадный торт

У нас получилось два коржа. Их мы разрезали пополам, чтобы торт лучше пропитался кремом. 

«Сделай это вкусно»: шоколадный торт
«Сделай это вкусно»: шоколадный торт

Пропитать торт можно кремом, который вам нравится. Мы предпочитаем самый простой и вкусный вариант – сметана с сахаром. Хорошо перемешать, чтобы сахар растворился и обильно смазать коржи. 


Сверху шоколадный торт, конечно же, должен быть покрыт шоколадом. Можно пойти простым путем – растопить шоколадку. Мы же варим глазурь – пять минут и готово. Украшаем тем, что есть под рукой.

«Сделай это вкусно»: шоколадный торт
«Сделай это вкусно»: шоколадный торт
«Сделай это вкусно»: шоколадный торт

Торту лучше дать настояться несколько часов. Но если очень хочется, можно сразу отрезать кусочек и пить чай. 


Приятного аппетита!

«Сделай это вкусно»: шоколадный торт
«Сделай это вкусно»: шоколадный торт
«Сделай это вкусно»: шоколадный торт

Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда или выпечки, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем ваш рецепт в рубрике «Сделай это вкусно».

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