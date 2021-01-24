«Сделай это вкусно»: шоколадный торт

Когда на улице мороз, не хочется выходить из дома, но вдруг захотелось чего-нибудь вкусненького – пеките шоколадный торт. Наш рецепт из простых продуктов, которые найдутся практически у каждого в холодильнике. Полтора часа – и торт готов. Захотелось выпить чаю? Тогда приступаем.

Яйца взбиваем с сахаром. Добавляем к ним сметану, какао, разрыхлитель и муку. Тщательно перемешиваем, чтобы не оставалось комочков. Тесто получается жидкое. Делим его на две или три части, — в зависимости от объема вашей формы для выпечки. Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 30 минут.

У нас получилось два коржа. Их мы разрезали пополам, чтобы торт лучше пропитался кремом.

Пропитать торт можно кремом, который вам нравится. Мы предпочитаем самый простой и вкусный вариант – сметана с сахаром. Хорошо перемешать, чтобы сахар растворился и обильно смазать коржи.





Сверху шоколадный торт, конечно же, должен быть покрыт шоколадом. Можно пойти простым путем – растопить шоколадку. Мы же варим глазурь – пять минут и готово. Украшаем тем, что есть под рукой.