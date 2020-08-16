«Сделай это вкусно»: рецепт абрикосового варенья

Лето — сладкая пора: изобилие фруктов, ягод, в общем, настоящий рай для любителей вкусного и полезного. Как забрать кусочек лета в зиму, сегодня расскажут представители сети магазинов для дома и семьи «Томлад». Они включились в наш марафон рецептов «Сделай это вкусно» со своей версией абрикосового варенья с миндалем.

За 20 лет работы мы узнали все «от» и «до» о консервировании домашних заготовок, — написали нам представители «Томлада». — Какие банки прослужат верой и правдой не один год, какие крышки самые лучшие, какая закрутка станет верной помощницей и никогда не подведет. Хотим поделиться с вашими читателями любимым рецептом сотрудников компании — варенья из абрикосов с миндалем. На наших корпоративных мероприятиях баночки с абрикосовым лакомством присутствуют почти всегда. И готовится оно просто — потратив совсем немного времени, вы обеспечите свою семью запасом вкусного лакомства на год вперед!

​1. Абрикосы — 1 кг

2. Сахар-песок — 0,7 кг

3. Миндаль — 0,2 кг

4. Стерилизованные баночки 0,5 л — 3 шт.

5. Закруточная машинка — 1 шт.

6. Крышки для консервирования — 3 шт.





Шаг 1.

Абрикосы моем, чистим, разрезаем пополам и извлекаем косточки. В глубокую эмалированную миску пересыпаем подготовленные плоды.





Шаг 2

Сахар добавляем к абрикосам. Оставляем примерно на 5 часов для настаивания.





Шаг 3

Ближе к завершению времени настаивания абрикосов необходимо слегка обжарить миндаль на сковородке.





Шаг 4

Кастрюлю с настоявшимися абрикосами разогреваем до закипания, периодически помешивая и снимая образующуюся пенку.





Шаг 5

Спустя 10 минут варки варенье из абрикосов убираем с плиты и остужаем. Затем снова ставим на плиту и варим еще до закипания. Не забываем помешивать и убирать пенку.





Шаг 6

Готовое варенье в горячем виде разливаем по стерилизованным банкам и добавляем миндаль в любом количестве. Для ценителей красивых баночек в сети магазинов «Томлад» есть в продаже овальные банки объемом 0,5 л по цене 26 рублей.





Шаг 7

Теперь баночки нужно плотно закрутить крышками. Как раз сейчас в магазинах «Томлад» действует скидка 25 % на красочные крышки «Ассорти».





Шаг 8

Теперь берем закрутку (если такой в хозяйстве пока нет, то «Томлад» предлагает обратить внимание на закаточную машинку «Машенька», цена которой со скидкой 25 % сейчас 298 рублей) и закрываем крышками баночки.





Вкусное варенье готово!