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16 августа,
2020
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: рецепт абрикосового варенья

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Лето — сладкая пора: изобилие фруктов, ягод, в общем, настоящий рай для любителей вкусного и полезного. Как забрать кусочек лета в зиму, сегодня расскажут представители сети магазинов для дома и семьи «Томлад». Они включились в наш марафон рецептов «Сделай это вкусно» со своей версией абрикосового варенья с миндалем. 

«Сделай это вкусно»: рецепт абрикосового варенья
Фото: предоставлено сетью «Томлад»

За 20 лет работы мы узнали все «от» и «до» о консервировании домашних заготовок, — написали нам представители «Томлада». — Какие банки прослужат верой и правдой не один год, какие крышки самые лучшие, какая закрутка станет верной помощницей и никогда не подведет. Хотим поделиться с вашими читателями любимым рецептом сотрудников компании — варенья из абрикосов с миндалем. На наших корпоративных мероприятиях баночки с абрикосовым лакомством присутствуют почти всегда. И готовится оно просто — потратив совсем немного времени, вы обеспечите свою семью запасом вкусного лакомства на год вперед!

Итак, для приготовления абрикосового варенья с миндалем нужно: 

​1. Абрикосы — 1 кг
2. Сахар-песок — 0,7 кг 
3. Миндаль — 0,2 кг

4. Стерилизованные баночки 0,5 л — 3 шт.

5. Закруточная машинка — 1 шт. 

6. Крышки для консервирования — 3 шт.


Шаг 1.
Абрикосы моем, чистим, разрезаем пополам и извлекаем косточки. В глубокую эмалированную миску пересыпаем подготовленные плоды.


Шаг 2
Сахар добавляем к абрикосам. Оставляем примерно на 5 часов для настаивания.


Шаг 3

Ближе к завершению времени настаивания абрикосов необходимо слегка обжарить миндаль на сковородке.


Шаг 4
Кастрюлю с настоявшимися абрикосами разогреваем до закипания, периодически помешивая и снимая образующуюся пенку.


Шаг 5

Спустя 10 минут варки варенье из абрикосов убираем с плиты и остужаем. Затем снова ставим на плиту и варим еще до закипания. Не забываем помешивать и убирать пенку.


Шаг 6

Готовое варенье в горячем виде разливаем по стерилизованным банкам и добавляем миндаль в любом количестве. Для ценителей красивых баночек в сети магазинов «Томлад» есть в продаже овальные банки объемом 0,5 л по цене 26 рублей.

Шаг 7

Теперь баночки нужно плотно закрутить крышками. Как раз сейчас в магазинах «Томлад» действует скидка 25 % на красочные крышки «Ассорти».


Шаг 8

Теперь берем закрутку (если такой в хозяйстве пока нет, то «Томлад» предлагает обратить внимание на закаточную машинку «Машенька», цена которой со скидкой 25 % сейчас 298 рублей) и закрываем крышками баночки.


Вкусное варенье готово!

«Сделай это вкусно»: рецепт абрикосового варенья

Для тех, кто предпочитает замороженные ягоды, самое время запастись пакетами для заморозки. Сотрудники «Томлада» рекомендуют упаковки «Хозяюшка» с удобным замком «Zip-lock» — тем более, что сейчас они продаются в магазинах сети по 95 рублей за 10 штук. А еще в магазинах «Томлад» каждый месяц действуют более 2000 выгодных предложений и скидок — до 50 % на всё, что нужно для дома и семьи.


Подробнее о скидках можно узнать по ссылке: https://edadeal.ru/tomsk/retailers/tomlad


Ну а те, кто и дальше хочет узнавать о новостях и акциях сети магазинов «Томлад», могут подписаться на Инстаграм сети: https://www.instagram.com/tomlad_tomsk/ или вступить в группу ВКонтакте https://vk.com/tomlad_tomsk


Адреса магазинов:


пр. Ленина, 217;​
пр.​ Мира, 48/3;
Иркутский тракт, 61, стр. 2;
пр. Комсомольский, 58/2;⠀
г. Северск: ул. Солнечная, 2, стр. 5


http://www.tomlad.ru

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

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