«Сделай это вкусно»: рецепт абрикосового варенья
Лето — сладкая пора: изобилие фруктов, ягод, в общем, настоящий рай для любителей вкусного и полезного. Как забрать кусочек лета в зиму, сегодня расскажут представители сети магазинов для дома и семьи «Томлад». Они включились в наш марафон рецептов «Сделай это вкусно» со своей версией абрикосового варенья с миндалем.
За 20 лет работы мы узнали все «от» и «до» о консервировании домашних заготовок, — написали нам представители «Томлада». — Какие банки прослужат верой и правдой не один год, какие крышки самые лучшие, какая закрутка станет верной помощницей и никогда не подведет. Хотим поделиться с вашими читателями любимым рецептом сотрудников компании — варенья из абрикосов с миндалем. На наших корпоративных мероприятиях баночки с абрикосовым лакомством присутствуют почти всегда. И готовится оно просто — потратив совсем немного времени, вы обеспечите свою семью запасом вкусного лакомства на год вперед!
Итак, для приготовления абрикосового варенья с миндалем нужно:
1. Абрикосы — 1 кг
2. Сахар-песок — 0,7 кг
3. Миндаль — 0,2 кг
4. Стерилизованные баночки 0,5 л — 3 шт.
5. Закруточная машинка — 1 шт.
6. Крышки для консервирования — 3 шт.
Шаг 1.
Абрикосы моем, чистим, разрезаем пополам и извлекаем косточки. В глубокую эмалированную миску пересыпаем подготовленные плоды.
Шаг 2
Сахар добавляем к абрикосам. Оставляем примерно на 5 часов для настаивания.
Шаг 3
Ближе к завершению времени настаивания абрикосов необходимо слегка обжарить миндаль на сковородке.
Шаг 4
Кастрюлю с настоявшимися абрикосами разогреваем до закипания, периодически помешивая и снимая образующуюся пенку.
Шаг 5
Спустя 10 минут варки варенье из абрикосов убираем с плиты и остужаем. Затем снова ставим на плиту и варим еще до закипания. Не забываем помешивать и убирать пенку.
Шаг 6
Готовое варенье в горячем виде разливаем по стерилизованным банкам и добавляем миндаль в любом количестве. Для ценителей красивых баночек в сети магазинов «Томлад» есть в продаже овальные банки объемом 0,5 л по цене 26 рублей.
Шаг 7
Теперь баночки нужно плотно закрутить крышками. Как раз сейчас в магазинах «Томлад» действует скидка 25 % на красочные крышки «Ассорти».
Шаг 8
Теперь берем закрутку (если такой в хозяйстве пока нет, то «Томлад» предлагает обратить внимание на закаточную машинку «Машенька», цена которой со скидкой 25 % сейчас 298 рублей) и закрываем крышками баночки.
Вкусное варенье готово!
Для тех, кто предпочитает замороженные ягоды, самое время запастись пакетами для заморозки. Сотрудники «Томлада» рекомендуют упаковки «Хозяюшка» с удобным замком «Zip-lock» — тем более, что сейчас они продаются в магазинах сети по 95 рублей за 10 штук. А еще в магазинах «Томлад» каждый месяц действуют более 2000 выгодных предложений и скидок — до 50 % на всё, что нужно для дома и семьи.
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пр. Ленина, 217;
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