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17 января,
2021
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Стиль жизни

«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

В нашей традиционной рубрике предлагаем порадовать близких самым простым лакомством. Вам понадобится немного печенья, сгущенки и орехи. Итак, сегодня приготовим пирожное «Картошка» без сливочного масла. 

«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»

Нам понадобятся:


400 грамм печенья 
Горсть грецких орехов
Банка сгущенного молока 
3 столовых ложки какао и кокосовая стружка 

«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»
«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»
«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»

Печенье измельчаем в блендере, комбайне или мясорубке.

Грецкие орехи нагреваем в микроволновой печи или духовом шкафу. Измельчаем.

«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»

В измельченное печенье добавляем три столовых ложки какао, грецкий орех и перемешиваем. В эту массу выливаем сгущенное молоко.

«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»
«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»
«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»
«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»

Из полученного теста лепим пирожные. Можете изобразить колобками, колбасками или кубиками. 

«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»

Пирожные можете украсить какао или кокосовой стружкой. Приятного чаепития. 

«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»

Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда или выпечки, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем ваш рецепт в рубрике «Сделай это вкусно».

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