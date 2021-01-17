«Сделай это вкусно»: пошагово готовим сладкую «Картошку»
В нашей традиционной рубрике предлагаем порадовать близких самым простым лакомством. Вам понадобится немного печенья, сгущенки и орехи. Итак, сегодня приготовим пирожное «Картошка» без сливочного масла.
Нам понадобятся:
400 грамм печенья
Горсть грецких орехов
Банка сгущенного молока
3 столовых ложки какао и кокосовая стружка
Печенье измельчаем в блендере, комбайне или мясорубке.
Грецкие орехи нагреваем в микроволновой печи или духовом шкафу. Измельчаем.
В измельченное печенье добавляем три столовых ложки какао, грецкий орех и перемешиваем. В эту массу выливаем сгущенное молоко.
Из полученного теста лепим пирожные. Можете изобразить колобками, колбасками или кубиками.
Пирожные можете украсить какао или кокосовой стружкой. Приятного чаепития.
Если у вас в запасе есть интересный рецепт вкусного блюда или выпечки, обязательно поделитесь им с нами: сделайте пошаговые фотографии, опишите процесс и присылайте на lubovmorkovnatv2@yandex.ru. Мы опубликуем ваш рецепт в рубрике «Сделай это вкусно».
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