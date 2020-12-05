«Сделай это вкусно»: печем торт «Пьяная вишня»

Стиль жизни

Домашняя выпечка — это всегда вкусно. Предлагаем превратить обычный выходной в маленький праздник. Для этого совсем немного надо: хорошая компания, отличное настроение и торт. Наша читательница Татьяна предлагает испечь «Пьяную вишню» по ее фоторецепту. Если чай пить будут, в основном, дети, из ингредиентов можно убрать коньяк. По опыту Татьяны, «Не пьяная вишня» тоже получается очень вкусной. Итак, приступаем!

Для приготовления торта нам понадобится:

5 яиц

1,2 стакана сахара

0,5 чайной ложки соды (гашеной уксусом) или разрыхлитель

3-6 столовых ложек какао

1 стакан муки

0,5 банки сгущенки

150-200 г сливочного масла

1 стакан сметаны

0,5 стакана молока

200-400 г вишни (свежей или замороженной)

200 мл коньяка

Берем свежую или замороженную вишню, убираем косточки и заливаем ее стаканом коньяка. Закрываем крышкой и оставляем на 5-7 дней в темном месте. Настаивать ягоды можно и пару дней, но тогда они будут менее терпкими.

Выпекаем обычный бисквит: яйца взбиваем с одним стаканом сахара до легкой пены, добавляем 2-3 ложки какао (зависит от того, насколько вы хотите шоколадный бисквит), соду, гашеную уксусом и муку. Все перемешиваем и ставим в духовку на 30-40 минут при 180 градусах. Время выпечки зависит от духовки. Готовность проверять зубочисткой.

Пока корж выпекается, можно приготовить крем.

В емкость выливаем полбанки сгущенки, стакан сметаны и 100 г сливочного масла. Все взбиваем. Если хотите более сладкий крем, то можно добавить меньше сметаны и больше сгущенного молока. Добавляем к полученному крему ягоды.

Готовому бисквиту даем остыть и режем пополам. Удаляем вилкой мякиш и добавляем его в крем, очень аккуратно перемешивая, чтобы не повредить ягоды. Кусочков бисквита может получиться больше, чем нужно, поэтому добавляйте их постепенно.

Нижнюю половину бисквита наполняем начинкой с кремом, аккуратно разравниваем и накрываем верхней половиной. Осталось только приготовить глазурь. Можно, конечно, просто растопить пару шоколадок. А можно приготовить глазурь самостоятельно. Ее плюс в том, что вы сами можете контролировать уровень сладости и густоты.

Сначала в отдельной тарелке смешаем сыпучие ингредиенты: какао и сахар. Если вы хотите глазурь послаще, то на 2-3 столовых ложки какао добавьте пару столовых ложек сахара. Если хотите, как и мы, получить горький шоколад - достаточно будет одной ложки сахара без горки.

В небольшой кастрюльке растопите 50 г сливочного масла (можно больше, тогда глазурь будет более блестящей), влейте полстакана молока и добавьте, постоянно помешивая, сухую смесь из какао и сахара. На небольшом огне варить минут 5-7, растирая комочки.

Заливать торт глазурью, пока она еще горячая. Желательно не разравнивать ложкой. Украсить ягодами вишни или так, как вам вздумается. Прежде, чем пить чай, торту лучше дать настояться несколько часов при комнатной температуре.

Приятного аппетита!